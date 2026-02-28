Situația este tensionată și în Israel. Iată ce ne-a declarat un român stabilit acolo.

Român stabilit în Israel: ”Dimineața cred că a fost a patra alarmă. Cel puțin cea de dimineață, de la ora 8, a fost că a început războiul. Noi stăm în Tel Aviv, suntem instruiți să coborâm în buncăr, timp de un minut jumate după ce sună alarma, avem și o aplicație pe telefon care ne-o dă cu 10 minute mai repede. Este stare de alertă, până pe 2 martie nu funcționează nicio instituție publică, nu e transport în comun, avioanele sunt blocate, aeroportul închis.”

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, sâmbătă, după atacul Israelului și al SUA asupra Iranului, că ”recomandă cu fermitate cetăţenilor români să evite orice călătorie în Statul Israel”. În contextul recentelor evoluţii de securitate din Orientul Mijlociu, MAE precizează că a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Statul Israel la nivelul 8/9 - ”EVITAŢI ORICE CĂLĂTORIE.

MAE recomandă cetățenilor români aflați în Israel:

* să urmărească anunțurile oficiale ale autorităților locale și să respecte cu strictețe instrucțiunile acestora;

* să se adăpostească în clădiri și în spațiile publice special amenajate, în cazul declanșării alarmelor de atac aerian;

* să evite deplasările în proximitatea liniilor de demarcație cu Liban, Siria și Fâșia Gaza;

* să evite locurile aglomerate și demonstrațiile publice.

Primele informații vorbesc despre lovituri asupra unor obiective strategice. Teheranul amenință cu represalii zdrobitoare și chiar a lansat valuri de rachete spre Israel, dar și spre bazele militare ale armatei americane din regiune. Mijloacele de interceptare a rachetelor au fost activate. Au fost semnalate explozii violente în Dubai, Kuwait, Bahrain și Arabia Saudită. Peste tot sunt români - la muncă sau în vacanță.