Povestea a părut că se încheie pe 31 august, când campionul mondial din 2022 a anunțat, cu inima strânsă, că își încheie cariera internațională, la o lună după înfrângerea Argentinei în finala Cupei Mondiale 2026 și după decesul tatălui său, Jorge Messi, potrivit Agerpres.

Însă Federația argentiniană a anunțat marți că dorește să onoreze cum se cuvine legenda și va profita de meciul amical cu Beninul, care se va juca pe Stadionul Monumental din Buenos Aires, cu o capacitate de 85.000 de locuri.

Messi, convocat pentru următoarele trei meciuri ale Argentinei

Lionel Messi face parte dintr-un lot de 28 de jucători convocați de Lionel Scaloni pentru următoarele trei meciuri, cu Bolivia pe 30 septembrie la Cordoba, cu Burkina Faso pe 3 octombrie și cu Beninul pe 6 octombrie, ambele în capitală.

În acord cu selecționerul Lionel Scaloni, „am luat decizia de a-l invita pe cel mai bun jucător din lume, emblema selecționatei noastre, căpitanul nostru Lionel Andrés Messi, pentru a-și putea lua un adio pe care îl merită, pe 6 octombrie (în meciul amical cu Beninul, n.r.), aici, în Argentina”, a declarat președintele AFA, Claudio Tapia, într-un clip video publicat pe contul de X al Albiceleste.

Toți campionii din 2022 au fost invitați la eveniment, împreună cu familiile, „va fi de neuitat”, a mai spus Tapia.

„Este o decizie care încă doare în adânc, dar am înțeles că este momentul”, a scris pe Instagram fostul star al echipei FC Barcelona, care a înscris 125 de goluri în 207 selecții pentru Argentina.

Cupa Mondială din 2022, apogeul carierei lui Messi

La CM 2026, ultima sa competiție cu naționala Argentinei, Messi a marcat 8 goluri, între care un hat-trick contra Algeriei, dar a pierdut finala, la fel cum s-a întâmplat la ediția din 2014, în Brazilia, contra Germaniei (0-1, după prelungiri).

Apogeul carierei lui Messi va rămâne Cupa Mondială din 2022, din Qatar, câștigată la loviturile de departajare contra Franței.