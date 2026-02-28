România, în alertă după atacul asupra Iranului: ce se întâmplă cu cetățenii români din regiune

Într-un interviu realizat de jurnalistul Cosmin Stan, ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a făcut precizări despre situația cetățenilor români aflați în Iran și Israel, după ce în cursul dimineții a fost lansat un atac asupra Iranului.

Oficialul român a explicat ce măsuri concrete a luat statul român pentru protejarea cetățenilor săi, care este poziția oficială a României față de această escaladare militară și în ce măsură Bucureștiul a fost informat în prealabil despre operațiune.

Declarațiile ministrului de Externe vin într-un moment de maximă tensiune în Orientul Mijlociu, iar implicațiile evenimentelor de sâmbătă dimineață se extind dincolo de granițele regiunii, afectând direct și cetățenii români care trăiesc, muncesc sau călătoresc în zonele de conflict.

Planurile de evacuare, activate din ianuarie. Personalul diplomatic neesențial, retras din Iran

România nu a așteptat producerea atacului pentru a lua măsuri. Potrivit ministrului Oana Țoiu, autoritățile române au ridicat alerta de risc de călătorie pentru Iran încă de la jumătatea lunii ianuarie, recomandând cetățenilor să părăsească teritoriul iranian.

„Noi am ridicat alerta de risc de călătorie la nivelul recomandării cetățenilor români să părăsească spațiul respectiv de la jumătatea lunii ianuarie. Din acel moment, Misiunea României în Iran, echipa pe care o avem în Teheran, a acordat asistență consulară pentru repatriere tuturor celor care au cerut acest sprijin, fie la nivelul informațiilor, la nivelul stabilirii planului de părăsire a teritoriului respectiv", a declarat Oana Țoiu.

Ministrul a precizat că, între timp, România a retras personalul diplomatic considerat neesențial din Iran — mai exact, personalul administrativ și familiile diplomaților. Cu toate acestea, o echipă diplomatică funcțională rămâne prezentă la Teheran, inclusiv doamna ambasadoare.

„Noi am retras personalul diplomatic neesențial, asta înseamnă personal administrativ și familiile diplomaților. Însă, în continuare, în Iran avem o echipă suficient de puternică pentru a putea să asigure asistența consulară necesară, cât și informările politice și dialogul necesar politic acasă", a explicat ministrul.

Totodată, Oana Țoiu a subliniat că planurile de asistență consulară și de evacuare au fost deja activate: „Întocmai, planurile de asistență consulară și de evacuare au fost activate pentru Iran de la jumătatea lunii ianuarie."

Românii din Israel, sfătuiți să se adăpostească. Spațiile aeriene civile, închise

Situația din Israel ridică și de asemenea semne de îngrijorare pentru cetățenii români aflați acolo. Ministrul Oana Țoiu le-a transmis celor din regiune să rămână la adăpost și să ia legătura cu misiunile diplomatice române.

„În ceea ce privește Israelul, în acest moment există o alertă care trebuie respectată și de cetățenii României, și anume adăpostirea. Și această recomandare o avem și noi pentru fiecare dintre români, să se păstreze în acest moment la adăpost și să contacteze și echipele României prezente în spațiul lor, misiunile României", a spus oficialul.

Un element esențial de care trebuie să țină cont toți cei aflați în regiune — dar și cei care intenționau să călătorească acolo — este că spațiile aeriene civile sunt în prezent închise și că situația s-ar putea prelungi.

„Spațiile aeriene civile sunt închise. Există o probabilitate crescută să rămână închise până la stabilizarea situației. Sunt mai multe companii aeriene care au anulat cursele aeriene și nu excludem posibilitatea ca mai multe curse aeriene programate în zilele următoare să fie anulate", a mai avertizat ministrul.

În acest context, Oana Țoiu a adresat un îndemn și românilor care aveau planificate călătorii în regiune: „Este foarte important inclusiv pentru românii care aveau planificate deplasări în regiune să verifice cu atenție, înainte să se deplaseze spre aeroport, dacă mai este valabilă cursa pe care o aveau în plan."

Datele de contact ale misiunilor diplomatice române din regiune pot fi găsite pe site-ul oficial mae.ro. Înregistrarea la misiunile diplomatice este importantă nu doar pentru a primi asistență, ci și pentru ca autoritățile române să poată menține legătura cu cetățenii pe măsură ce situația evoluează.

Poziția oficială a României: ”deescaladare” și dialog diplomatic

Față de atacul asupra Iranului, România adoptă o poziție de prudență și îndeamnă la dialog. Ministrul a amintit că România a avut în trecut o poziție fermă față de încălcările Iranului în dosarul nuclear și că există deja mai multe pachete de sancțiuni impuse Teheranului, inclusiv la nivel european. Cu toate acestea, mesajul Bucureștiului în contextul actual este unul de calm și negociere.

„România, de-a lungul timpului, chiar și recent, a avut o poziție clară și fermă care a semnalat încălcările din partea Iranului a restricțiilor pe care trebuiau să le respecte în ceea ce privește dosarul nuclear", a spus Oana Țoiu, adăugând că negocierile de la Geneva nu s-au finalizat cu un rezultat concludent.

„Poziția României este una care îndeamnă la de-escaladare, este una care îndeamnă la continuarea utilizării soluțiilor diplomatice. Extinderea acestui conflict de regiune, precum și a efectelor acestui conflict în regiune, sigur că ridică riscuri mult mai mari", a mai declarat ministrul.

România, informată parțial. Momentul atacului nu a fost comunicat partenerilor europeni

Întrebată dacă România și, mai larg, partenerii europeni ai Statelor Unite, au știut despre operațiunea militară din Iran înainte ca aceasta să fie declanșată, răspunsul ministrului Oana Țoiu a fost nuanțat.

Pe de o parte, ministrul a reamintit că Statele Unite au semnalat public posibilitatea unui astfel de atac. Pe de altă parte, a precizat că România se află în dialog permanent atât cu aliații europeni, cât și cu Washingtonul. Totuși, decizia finală nu a fost împărtășită în avans.

„Momentul și decizia finală a acestui atac nu a fost comunicată partenerilor europeni", a declarat Oana Țoiu.

Riscul unui conflict regional mai amplu. Implicații pentru securitatea României

Întrebată dacă există riscul ca atacul asupra Iranului să ducă la o escaladare regională mai amplă, care să implice actori precum Hezbollah sau grupările Houthi, ministrul a confirmat că pericolul există, fără a intra în detalii.

„Riscul escaladării conflictului există, de aceea îndemnul României este întoarcerea la masa dialogului și la soluțiile diplomatice", a afirmat Oana Țoiu.

Cât privește implicațiile pentru securitatea flancului estic al NATO și, implicit, pentru România, ministrul spune că prioritatea imediată rămâne siguranța cetățenilor români.

„Aș vrea să putem să discutăm despre asta treptat. În acest moment, siguranța cetățenilor români este prioritatea noastră. Suntem în acest dialog diplomatic și cu partenerii din regiune și la nivelul Uniunii Europene pentru a putea, în dreptul nostru, să contribuim la deescaladarea conflictului. Evident că orice fel de conflict armat este un conflict care ajunge să angajeze și resurse militare. Și Statele Unite ale Americii este un contributor esențial în cadrul NATO, inclusiv în ceea ce privește siguranța pe teritoriu Europei, dar este devreme să speculăm în această direcție", a concluzionat Oana Țoiu.

Autoritățile române recomandă tuturor cetățenilor din Iran, Israel și din celelalte țări din Orientul Mijlociu să contacteze de urgență misiunile diplomatice ale României și să consulte în permanență site-ul mae.ro pentru informații actualizate.