Anunțul a fost făcut luni de Amazon MGM Studios, printr-o postare pe rețelele de socializare, însoțită de o imagine în care Pattinson apare în pielea celebrului agent 007, relatează BBC.

În vârstă de 40 de ani, actorul devine al șaptelea interpret al celebrului spion fictiv și va juca în cel de-al 26-lea film din franciza James Bond, programat să fie lansat în 2028.

Într-o declarație oficială, actorul născut la Londra a spus: „James Bond este unul dintre cele mai legendare personaje din cinematografie, iar faptul că mi s-a încredințat rolul lui 007 reprezintă onoarea vieții mele”.

Următorul film din seria Bond va fi regizat de Denis Villeneuve și va avea un scenariu semnat de Steven Knight. Titlul producției și data exactă a lansării nu au fost încă anunțate.

În declarația sa, Pattinson a spus că este „profund recunoscător” echipei creative pentru încrederea acordată.

„Să spun că acest rol este un vis devenit realitate ar fi prea puțin. Nu aș putea fi mai încântat de această colaborare și de ceea ce urmează să construim împreună cu această echipă extraordinară”, a adăugat actorul.

Anunțul vine după ani întregi de speculații intense privind identitatea actorului care îi va lua locul lui Daniel Craig, într-unul dintre cele mai importante și atent urmărite roluri din industria divertismentului.

Următorul film cu agentul 007 va fi primul realizat după ce producătorii de lungă durată ai francizei James Bond, Barbara Broccoli și Michael G. Wilson, s-au retras din conducerea creativă, iar Amazon a preluat controlul asupra francizei, în urma achiziției companiei MGM, care deținea drepturile asupra seriei.

Până la lansarea celui de-al 26-lea film, vor trece șapte ani de la ultima producție, „No Time To Die”, apărută în 2021. Este cea mai lungă pauză din istoria francizei.

Regizorul Denis Villeneuve este cunoscut pentru filme precum trilogia „Dune”, „Prisoners”, „Sicario”, „Arrival” și „Blade Runner 2049”.

La rândul său, scenaristul Steven Knight s-a remarcat prin seriale de succes precum „Peaky Blinders” și „House of Guinness”, dar și prin filme precum „Burnt”, „Spencer” și „Locke”.

Pattinson a mai colaborat cu Villeneuve la „Dune: Part Three”, unde interpretează un nou personaj negativ, Scytale. Filmul urmează să fie lansat luna viitoare.

Într-o declarație referitoare la alegerea lui Pattinson pentru rolul lui James Bond, Villeneuve a spus:

„Înainte de toate, vreau să-mi exprim profunda recunoștință față de actorii remarcabili care ni s-au alăturat în această călătorie. Am fost înconjurați de un talent extraordinar, însă nu poate exista decât un singur 007. Sunt extrem de bucuros să îl primesc pe Robert Pattinson în rolul noului James Bond.

Are spiritul atemporal al lui 007 și aduce ceva complet nou personajului. Abia aștept să începem această aventură”.

Alegerea lui Pattinson a fost salutată și de Palatul Buckingham. O postare pe contul de Instagram al instituției a distribuit vestea și a transmis mesajul: „Bine ai venit în Serviciul Secret al Majestății Sale, domnule Bond”.

Actorul australian George Lazenby, care l-a interpretat pe James Bond în filmul din 1969 „On Her Majesty's Secret Service”, a publicat, la rândul său, un videoclip pe rețelele de socializare, în care i-a urat bun venit lui Pattinson în „cel mai exclusivist club din lume”.

„Nu uita să te bucuri de experiență... Să vedem dacă vei avea acel moment cu replica «Asta nu i s-a întâmplat niciodată celuilalt»”, a spus Lazenby.

„Toate cele bune, prietene!”

Printre actorii despre care s-a scris că ar fi fost luați în calcul pentru rolul celebrului agent se numără Josh O'Connor, Callum Turner și Jack Lowden.