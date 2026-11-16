Robert Pattinson este noul James Bond. Actorul îl înlocuiește pe Daniel Craig și devine al șaptelea agent 007 din istorie

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Vineri au apărut informații potrivit cărora Pattinson ar fi primit condiții contractuale mai avantajoase decât rivalii săi , alimentând zvonurile că era principalul favorit pentru rol.

Anunțul a venit după un proces îndelungat de selecție , în cadrul căruia Pattinson s-ar fi aflat pe o listă scurtă de cinci candidați, printre care Josh O’Connor și Callum Turner.

Studioul de film a publicat apoi prima fotografie a actorului îmbrăcat în celebrul smoking al lui Bond, alături de un comunicat de presă care confirma informația și preciza că distribuirea lui Pattinson în acest rol va „marca începutul unei noi ere pentru unul dintre cele mai apreciate personaje din istoria cinematografiei”.

Vestea a fost dezvăluită luni pe conturile oficiale de socializare ale francizei James Bond. Cu puțin înainte de ora 15:00 GMT, tot conținutul anterior de pe conturile 007 de pe X și Instagram a fost șters brusc, iar pe ecran a început să apară în mod repetat mesajul: „Identitate confirmată”.

Ultimul film în care Daniel Craig l-a interpretat pe James Bond a fost No Time to Die, lansat în 2021, după ce premiera fusese amânată din cauza pandemiei de Covid-19.

Povestea celui de-al 25-lea film din serie a oferit francizei un sentiment de încheiere, Bond părând să moară înainte ca pe ecran să apară mesajul: „James Bond va reveni”.

Craig a jucat în cinci filme Bond, începând cu Casino Royale, în 2006. În perioada în care a interpretat personajul, franciza a stabilit recorduri de încasări, numai Skyfall, lansat în 2012, obținând 1,1 miliarde de dolari la nivel mondial.

Pattinson urmează să apară în următorul film Bond, al 26-lea din franciză. Dacă sunt incluse și cele două producții considerate „neoficiale”, Casino Royale din 1967 și Never Say Never Again din 1983, numărul total al filmelor ajunge la 28.

Proiectul, care nu are încă un titlu, va fi primul realizat după ce Amazon-MGM Studios a cumpărat în 2025 drepturile asupra francizei pentru peste un miliard de dolari.

Drepturile au fost achiziționate de la Barbara Broccoli și Michael G. Wilson, moștenitorii producătorului original Albert „Cubby” Broccoli și cei care au administrat timp îndelungat seria de filme Bond.

Producătorul francizei Harry Potter, David Heyman, și producătoarea filmelor Spider-Man, Amy Pascal, vor superviza franciza.

Denis Villeneuve, regizorul trilogiei Dune, va regiza noul film, iar Steven Knight, creatorul Peaky Blinders, scrie scenariul.

Robert Pattinson și-a demonstrat versatilitatea printr-o gamă largă de roluri, construindu-și reputația unui actor suficient de popular pentru a susține producții cinematografice de mare succes comercial, dar care și-a păstrat credibilitatea artistică prin alegeri neconvenționale și surprinzătoare.

A atras pentru prima dată atenția publicului în 2005, când l-a interpretat pe Cedric Diggory în Harry Potter și Pocalul de Foc, iar ulterior a devenit un superstar internațional alături de Kristen Stewart, în rolul vampirului Edward Cullen din seria Twilight.

A jucat în filme regizate de David Cronenberg (Cosmopolis, Maps to the Stars), Robert Eggers (The Lighthouse) și Lynne Ramsay (Die My Love), revenind la marile francize cinematografice odată cu The Batman, în 2022.

Primul actor care l-a interpretat pe James Bond pe marele ecran a fost Sean Connery, născut la Edinburgh, în filmul Dr. No, lansat în 1962.