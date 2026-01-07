Nicole Kidman şi Keith Urban au divorţat oficial după 19 ani de căsătorie. Detalii despre împărțirea bunurilor

Stiri Mondene
07-01-2026 | 13:27
Nicole Kidman şi Keith Urban
Getty

Nicole Kidman şi Keith Urban au divorţat oficial, punând capăt căsniciei de 19 ani a unuia dintre cele mai proeminente cupluri din lumea divertismentului.

autor
Ioana Andreescu

Un judecător din Nashville, Tennessee, a emis marți, în cadrul unei audieri, o hotărâre prin care a dizolvat căsnicia actriței câștigătoare a unui Oscar și a cântărețului de muzică country câștigător al unui premiu Grammy.

Judecătoarea Stephanie J. Williams a declarat, într-un document depus la tribunal, că acordurile cuplului privind împărțirea bunurilor și custodia copiilor sunt suficiente și le-a acordat divorțul.

Williams a scris că „există diferențe ireconciliabile între părți, care ar face continuarea căsătoriei imposibilă și impracticabilă”.

Citește și
Nicole Kidman şi Keith Urban
Nicole Kidman a depus cererea de divorţ de Keith Urban. „Dificultăţi conjugale”. GALERIE FOTO

Atât Kidman, cât și Urban au renunțat la dreptul de a se prezenta la audiere.

Mesajele trimise reprezentanților lor pentru a obține comentarii nu au primit răspuns imediat.

Divorțul, finalizat după perioada legală de așteptare

Kidman a depus cererea de divorț în septembrie. Despărțirea superstarului a fost o surpriză pentru majoritatea publicului, dar era clar că se pregătea de ceva vreme. Toate problemele legale legate de bunuri și custodie au fost rezolvate și semnate în ziua depunerii cererii.

Statul Tennessee impune o perioadă de așteptare de 90 de zile pentru cuplurile cu copii minori înainte ca divorțul să poată intra în vigoare.

Kidman și Urban, ambii în vârstă de 58 de ani, au împreună două fiice adolescente. În cererea de divorț, ei au menționat că au „dificultăți conjugale și diferențe ireconciliabile”.

Custodia copiilor și împărțirea bunurilor

Planul pe care l-au semnat prevede că Kidman va fi părintele principal al copiilor. Acesta sugerează că vor continua să locuiască în Nashville, așa cum au făcut-o toată viața. Cererea precizează că niciunul dintre părinți nu va avea nevoie de pensie alimentară pentru copii sau soț/soție și stabilește o împărțire aproximativ egală a bunurilor comune.

Kidman și Urban, două dintre cele mai mari vedete din Australia din ultimele decenii, s-au cunoscut în Los Angeles în 2005 și s-au căsătorit la Sydney în anul următor. Au fost prezenți constant pe covorul roșu pe parcursul relației lor de două decenii, Urban însoțindu-și soția la Oscaruri, iar Kidman participând la evenimente muzicale precum Academy of Country Music Awards. Cuplul a descris public, dar cu dragoste, unele dificultăți conjugale, însă erau puține semne vizibile că divorțul era iminent.

Aceasta a fost prima căsătorie pentru Urban și a doua pentru Kidman, care a fost căsătorită cu Tom Cruise între 1990 și 2001. Kidman are și doi copii mai mari cu Cruise.

Summit-ul din Paris. VIDEO cu președintele Nicușor Dan, poziționat ”strategic” la fotografia de grup, lângă liderii Europei

Sursa: News.ro

Etichete: divort, Nicole Kidman,

Dată publicare: 07-01-2026 13:27

