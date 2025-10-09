Nicole Kidman, mărturisiri emoționante despre divorțul de Keith Urban. Ce spunea cu puțin timp înainte de a anunţa separarea

09-10-2025 | 16:05
Nicole Kidman şi Keith Urban
Într-un interviu acordat revistei Vogue înainte de anunţarea publică a divorţului lor, actriţa australiană Nicole Kidman a vorbit despre imprevizibilitatea vieţii şi sfârşitul căsniciei sale cu cântăreţul de muzică country, după 19 ani de căsătorie.  

Mihaela Ivăncică

Când actriţa în vârstă de 58 de ani s-a confesat revistei Vogue în august, ea nu ştia încă că viaţa ei de cuplu va fi în curând analizată în întreaga lume. De la începutul verii, ea trăia separată de partenerul său Keith Urban, star al muzicii country în Statele Unite.

Cu câteva săptămâni înainte de anunţul public al despărţirii lor, actriţa a vorbit despre schimbările majore din viaţa sa personală la vârsta de 50 de ani.

„De câte ori trebuie să ţi se spună că crezi că ştii încotro se îndreaptă viaţa ta, iar apoi ea nu merge în acea direcţie?”, a spus ea atunci.

Divorțul a fost oficializat pe 30 septembrie

Separarea cuplului a fost făcută publică la sfârşitul lunii septembrie. Vedeta hollywoodiană a depus oficial cererea de divorţ în 30 septembrie, după 19 ani de căsătorie, invocând „diferenţe ireconciliabile”.

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au căsătorit în 2006 la Sydney, după ce s-au cunoscut în 2005. Împreună au două fiice, Sunday Rose şi Faith. A fost încheiat un acord de custodie comună, Nicole Kidman fiind desemnată „părinte rezident principal” al celor două adolescente, iar Keith Urban beneficiind de drept de vizită.

Viața departe de Hollywood, în Nashville

Cuplul s-a stabilit în Nashville, unde ducea o viaţă relativ discretă, departe de lumina reflectoarelor de la Hollywood. În interviul acordat revistei Vogue pentru coperta din noiembrie, Nicole Kidman a vorbit cu afecţiune despre această viaţă din Tennessee, menţionând sprijinul preţios al vecinei şi prietenei sale Reese Witherspoon: „Pot să-i fac cu mâna din bucătăria mea către bucătăria ei!”.

Ea a vorbit şi despre „cercul strâns de prietene” din Nashville, care include „o oncologă senior la spitalul Vanderbilt” şi „o altă prietenă care conduce un spital”.

„Prietenii pe viaţă şi pe moarte”, declara ea cu recunoştinţă.

