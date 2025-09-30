Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

30-09-2025 | 06:49
Nicole Kidman şi Keith Urban
Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărţit după aproape 20 de ani împreună, a declarat o sursă pentru BBC.

Ioana Andreescu

Cuplul de top are doi copii, Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, şi Faith Margaret, în vârstă de 14 ani. Actriţa câştigătoare a unui Oscar şi cântăreţul de muzică country, câştigător a patru premii Grammy, sunt căsătoriţi din iunie 2006.

TMZ a fost primul care a raportat ştirea şi a citat surse care au spus că cei doi trăiesc separaţi încă din vară şi că Kidman nu doreşte despărţirea. Sursa BBC a confirmat acest raport.

Motivul despărţirii lor nu este clar

Motivul despărţirii lor nu este clar. Kidman şi Urban, care amândoi au crescut în Australia, au trecut prin suişuri şi coborâşuri de-a lungul celor aproape două decenii împreună. Au experimentat momente de vârf, cu ambii actori câştigând premii şi fiind nominalizaţi pentru onoruri de top în industriile lor respective.

De-a lungul anilor, s-au susţinut şi încurajat reciproc, apărând frecvent împreună la gale de premiere şi la premierile de la Hollywood pentru celălalt.

Nicole Kidman
Nicole Kidman împlinește 58 de ani. De la pasiune pentru balet până la căsătoria cu Tom Cruise. GALERIE FOTO

La câteva luni după căsătoria lor, Urban s-a internat într-un centru de reabilitare pentru dependenţa de droguri şi alcool. Atât el, cât şi Kidman, au declarat că luptele sale cu dependenţa au făcut legătura lor mai puternică.

