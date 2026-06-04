Primăria Bucureşti a anunţat că transferul va fi finalizat printr-un contract de vânzare-cumpărare, care va fi aprobat printr-o altă hotărâre de consiliu.

„Pas important pentru preluarea ELCEN! Primarul general Ciprian Ciucu are acordul Consiliului General pentru a gestiona preluarea societăţii de la Ministerul Energiei. Este un demers care se discută încă din 2017, când s-a dat o ordonanţă de urgenţă pentru a trece pachetul de acţiuni de la Guvern la PMB. În 2025, consilierii generali şi-au dat acceptul pentru începerea transferului, însă fără vreo finalizare", au transmis, joi, reprezentanţii Primăriei Bucureşti, pe pagina de Facebook.

Potrivit acestora, primarul general va putea negocia preluarea, semna orice protocol necesar, obţine toate avizele pentru transfer, dar şi cere o analiză a situaţiei actuale a ELCEN.

„Transferul va fi finalizat printr-un contract de vânzare-cumpărare, care va fi aprobat printr-o altă hotărâre de consiliu", a mai transmis instituţia citată.

Primăria Bucureşti explică, de asemenea, că alimentarea cu apă caldă şi căldură a locuinţelor se face prin Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET).

Ministerul va evalua compania

„În Bucureşti, reţeaua este formată din ELCEN, care produce agentul termic în centrale, şi Termoenergetica, care transportă şi distribuie căldura către consumatori. Prin preluarea ELCEN, putem să ne asigurăm că producţia şi distribuţia agentului termic vor fi coordonate într-un sistem unitar şi facem investiţii şi modernizăm reţeaua de termoficare mult mai uşor", a mai transmis instituţia.

Potrivit acesteia, preluarea acţiunilor nu înseamnă fuziunea ELCEN cu Termoenergetica.

Guvernul a demarat, la finalul lunii mai, prin memorandum, procedurile pentru transferul pachetului de acţiuni deţinut de către statul român prin Ministerul Energiei la Elcen către Municipiul Bucureşti.

Derularea etapelor necesare implementării se va realiza sub coordonarea Şefului Cancelariei Prim-Ministrului.

Valoarea tranzacţiei va fi determinată de evaluarea de piaţă pe care o va face Ministerul Energiei în perioada următoare.