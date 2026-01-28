Unii sunt interesați și de investițiile la bursă, sperând că – pe termen lung – vor avea de câștigat. În același timp, și sumele acumulate în depozitele bancare sunt în creștere.

Gabriel Bușescu are 32 de ani și, lunar, alocă 10% din venituri investițiilor la bursă. Și-a propus să nu se atingă de acești bani cel puțin 20 de ani.

Gabriel Bușescu, investitor: „Am început să studiez domeniul, să mă informez, să citesc cărți, am urmat și cursuri. Am ales niște companii din bursa locală, românești.”

Și Andreea Șamotă învață cum să-și sporească economiile.

Andreea Șamotă, investitor: „Am început să investesc din pură curiozitate”.

Reporter: „Care ar fi scopul acestor bani?”

Andreea Șamotă, investitor: În primul rând, combaterea inflației.”

Corespondent Știrile PRO TV: „La Bursa de Valori București, numărul investitorilor a ajuns la 274.000. Creșterea este de 28%, doar în ultimul an. Pe de altă parte, peste un milion de români investesc indirect la bursă, prin intermediul fondurilor mutuale, arată ultimele date.”

Flavian Cătălin Pah, consultant de investiții financiare: „Bursa a mers foarte bine și anul trecut, și acum doi ani de zile, dar nu trebuie să uităm că există și perioade de scădere în bursă.”

Cei care nu vor să riște și se mulțumesc cu randamente mai scăzute aleg să-și păstreze economiile în titluri de stat sau la bănci.

Depozitele populației au ajuns la un total de aproape 411 miliarde de lei. Cele în valută au avut o creștere mai mare în ultimul an, de aproape 13 procente. Depozitele în lei s-au majorat cu doar 5,7 la sută. Procentul este mai mic decât rata inflației, care ne afectează în mod diferit.

Radu Nechita, economist: „Cei care au venituri mai mici au o pondere mai mare din averea lor în formă monetară. Persoanele care sunt mai înstărite, familiile mai bogate, au și locuințe, și terenuri, și investiții sub formă de acțiuni.”

Câștigurile din investiții bursiere se impozitează când decidem să vindem acțiunile. Potrivit legislației actuale, cota de impozitare este de 3% dacă tranzacționarea se face după mai mult de un an și de 6 procente dacă are loc mai devreme.

