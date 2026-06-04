Exemplarul ucis miercuri seară era un mascul de circa 10 ani și care cântărea aproximativ 400 de kilograme. A creat mai multe probleme în Poiana Brașov, spun reprezentanții Primăriei, dar cel mai grav a fost când a intrat într-un hotel pe ușa de la intrare.

A ajuns la etaj unde a dat de altă ușă și nu s-a lăsat până nu a deschis-o și pe aceasta. Când un echipaj de intervenție a ajuns la fața locului, animalul părăsise clădirea. Acesta este al patrulea urs sacrificat în ultima lună la Brașov, dar mesajele RO-Alert privind apariția unor exemplare pe străzile orașului continuă să sune, în fiecare seară. În jur de 150 de alerte au fost emise în luna mai.