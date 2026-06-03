Știrbu a afirmat că președintele a acționat ca un politician, iar România plătește prețul.

"Domnule Președinte... ați dus-o în gard! Există un moment în viața fiecărui politician în care nu mai poate da vina pe alții. Un moment în care funcția pe care o ocupă îl obligă să își asume consecințele propriilor decizii. Pentru dumneavoastră, acel moment este acum. Ați câștigat alegerile promițând seriozitate, echilibru și o altfel de politică. Mulți români au crezut că un matematician va calcula mai bine riscurile decât politicienii de profesie. Că va privi dincolo de emoția unei zile și va înțelege consecințele unei decizii asupra întregii țări", a scris Știrbu pe Facebook.

El a arătat că România este blocată politic, iar președintele pare surprins de "situația pe care avea obligația să o prevină".

"Dar ce vedem astăzi? Vedem o Românie blocată politic. Vedem un Parlament incapabil să producă o majoritate funcțională. Vedem PSD și AUR, autorii moțiunii de cenzură, fugind de responsabilitatea guvernării. Și vedem un președinte care pare surprins de exact situația pe care avea obligația să o prevină", a menționat Gigel Știrbu.

„Ați privit cum este detonată singura formulă guvernamentală existentă”

Liberalul a afirmat că președintele a privit cum este "detonată singura formulă guvernamentală existentă".

"Domnule președinte, nimeni nu vă cerea să fiți avocatul Guvernului. Dar era obligația dumneavoastră să înțelegeți că atunci când dărâmi o construcție, trebuie să existe una pregătită în loc. Orice student în anul întâi la Facultatea de Construcții știe că nu demolezi un pod înainte să ai soluția pentru traversarea râului. În schimb, dumneavoastră ați privit cum este detonată singura formulă guvernamentală existentă și ați părut convins că lucrurile se vor așeza de la sine. Nu s-au așezat, s-au prăbușit", a adăugat Știrbu.

El a susținut că liderii PSD și AUR au provocat criza politică prin moțiunea de cenzură, dar evită acum responsabilitatea guvernării.

"Sorin Grindeanu aleargă de răspunderea funcției de prim-ministru mai repede decât un sprinter olimpic. George Simion vrea putere, dar nu și responsabilitate. PSD și AUR au produs haosul, iar acum caută vinovați în toate direcțiile. Dar dumneavoastră sunteți președintele României. Nu comentator politic, nu spectator, nu analist de seară. Președintele României. Funcția aceasta vine cu obligația de a vedea cu două mutări înainte, de a anticipa, de a preveni. Ați avut toată informația, ați avut toate pârghiile instituționale, ați avut toate semnalele că, după căderea guvernului, va urma o perioadă de instabilitate. Și totuși ați mers înainte. Poate din calcul politic, poate din dorința de a vă consolida poziția, poate din convingerea că lucrurile se vor rezolva singure. Indiferent de motiv, rezultatul este același", a mai spus Știrbu.

„Astăzi, din păcate, ați acționat ca un politician”

Potrivit liberalului, România se află într-un impas politic profund, iar președintele nu mai poate spune că nu a știut.

"Istoria este plină de lideri care au câștigat confruntări de moment și au pierdut imaginea de oameni de stat. Diferența dintre un politician și un om de stat este simplă: politicianul se gândește la următoarele săptămâni, omul de stat la următorii ani. Astăzi, din păcate, ați acționat ca un politician. Iar România plătește prețul. Pentru că atunci când ocupi cea mai înaltă funcție în stat și accepți o strategie care aruncă țara într-o criză fără să ai o soluție pregătită, concluzia este una singură: Domnule președinte Nicușor Dan, nu PSD și AUR vă pot salva de responsabilitate. Ei au aprins fitilul. Dar dumneavoastră ați privit explozia și ați crezut că nu va urma incendiul. Iar astăzi, România este blocată, iar imaginea unui președinte care trebuia să unească și să stabilizeze țara riscă să rămână legată de o întrebare simplă: cum a fost posibil să nu vedeți ceea ce vedea toată lumea?", a mai susținut deputatul PNL.