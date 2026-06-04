Ministerul lituanian al Apărării dă însă asigurări că un nou contingent american va fi adus în loc, chiar dacă nu a fost anunțat încă un calendar clar.

Prezența trupelor Statelor Unite în Lituania a fost consolidată după 2019, iar după invazia Rusiei în Ucraina, rotațiile militare au devenit mai frecvente și mai consistente.

Decizia actuală vine pe fondul unei revizuiri mai largi a poziționării militare americane în Europa. Potrivit unor surse oficiale, Washingtonul ar lua în calcul, pe lângă reducerea numărului de soldați din Europa, și retragerea unor aeronave și a unor distrugătoare care participă la misiuni comune NATO în apele continentului.