În România, oamenii nu cad în capcana minciunilor pentru că acestea ar fi credibile, ci pentru că sunt construite spectaculos și vin pe fondul disperării aduse de sărăcie, al lipsei de educație și din dorința de a găsi un “salvator”.

Într-un interviu acordat lui Cristian Leonte, scriitorul Radu Paraschivescu explică mecanismele care îi fac pe mulți români să creadă în conspirații, promisiuni imposibile și lideri providențiali.

Cum funcționează teoria conspirației la români

Paraschivescu, autorul celebrului “Ghid al nesimțitului”, spune că marile minciuni sunt adesea mai eficiente decât cele simple, tocmai pentru că vin însoțite de detalii numeroase și aparent convingătoare.

Radu Paraschivescu: „În momentul în care ți se spune «o să vină o populație cu trei urechi și cinci picioare, pentru că...», și ți se înșiră niște lucruri pe post de dovezi, și minciuna devine barocă, devine luxuriantă, atunci judecata ta este... «Bă, prea sunt multe. Prea sunt amănuntele astea în cascadă, prea a văzut bine, prea descrie în amănunt toată povestea. Înseamnă că așa e! Că dacă spui "portocala e neagră", ok, e o minciună”.

De ce ajung românii să creadă în leacuri-minune ca “praful de rocă”

Radu Paraschivescu: "O să mori dacă porți mască", "O să te vindeci doar dacă bei o gură de rachiu", "N-are rost să te vaccinezi, pentru că dacă te vaccinezi îți cresc solzi". Să ne amintim că am auzit și așa ceva. Dar ai de-a face cu o populație naivă, dezinformată, - uneori naivă, dezinformată, disperată și săracă. În condițiile astea, prinde orice.

În condițiile în care tu vinzi praf de rocă și spui "Luați, vă vindecă de cancer, costă 80 lei", tu, care ai fost la medic, iar medicul ți-a spus "Ne pare rău, nu se poate face nimic", ai mai încercat tratamente naturiste, și auzi de ‘praf te rocă’. Păi, asta e ceva inovator, și te duci și cumperi așa ceva. Și sigur că e o șarlatanie, dar disperatul, săracul, bolnavul vor crede absolut orice”.

În opinia sa, fenomenul nu este nou și are legătură cu vulnerabilitățile umane exploatate constant de cei care vând iluzii.

Urmărește în video de mai sus discuția despre minciuni și teorii ale conspirației, de la minutul 30.

Alegerile și nevoia de „salvatori”. Cum ajung figurile “mesianice” în politica din România

Când discuția a ajuns la alegerile prezidențiale anulate din 2024, iar Paraschivescu a explicat și succesul controversat al lui Călin Georgescu.

Radu Paraschivescu: „Poate că în lipsa unui tătuc, - căci am avut o perioadă un tătuc, și unii dintre noi simt încă nevoia - e bună și o apariție mesianică.”

Scriitorul consideră că, pentru oamenii slab informați sau cu acces limitat la educație, promisiunea unei salvări rapide poate părea extrem de atrăgătoare.

„În sfârșit, cineva va veni și îi va scoate din necaz și îi va scoate din sărăcie și îi va mântui”, a spus el.

Paraschivescu avertizează însă că schimbările reale nu pot veni prin apariția unui lider providențial.

„Mulți oameni din România simt nevoia cuiva care să vină și să-i smulgă din marasm, din sărăcie, din nevoie și să-i ducă spre țărmul visat. Asta nu se poate întâmpla. Pentru asta trebuie să tragi tu de tine, trebuie să-ți așezi bine valorile și noțiunile”, a adăugat scriitorul.

El spune că sloganurile simpliste și mesajele emoționale continuă să aibă succes, chiar și în rândul unor persoane educate.

De altfel, tema dezinformării și a modului în care mesajele care stârnesc emoții puternice și ne influențează deciziile este discutată tot mai des în Europa.

Specialiștii avertizează că verificarea informațiilor devine esențială într-o perioadă în care fenomenul fake news ia amploare, iar falsurile circulă mai repede decât explicațiile bazate pe fapte.