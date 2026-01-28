Unii o consideră un fals și susțin că softurile se inspiră din munca altor artiști. Disputa legată de inteligența artificială se poartă însă la nivel global. Unele platforme muzicale raportează că până la o treime din conținutul încărcat în 2025 este generat de AI.

Tot ce ați urmărit în această secvență este creat cu inteligența artificială. Lolita Cercel - femeia din lumina reflectoarelor, vocea ei și linia melodică nu sunt reale. Creatorii ei o prezintă ca prima artistă din România 100% virtuală.

În spatele Lolitei Cercel se află Tom, un tânăr IT-ist care insistă să rămână anonim, spune el, pentru a nu știrbi din celebritatea personajului pe care l-a creat cu inteligența artificială. Este pasionat de muzică și spune că lui îi aparțin doar versurile, restul e AI.

Tom, creatorul Lolitei: Am creat-o efectiv așa cum un scriitor face un personaj pentru un roman. Am avut o mare inspirație din Miron Radu Paraschivescu, un poet care a scris acum 80 de ani. Cântece țigănești. Și mi-a plăcut foarte mult stilul lui, diferit de ce se publica la vremea aia. Îmi scriu versurile, după intru în programul cu care fac piesele și încep să schimb instrumentale până ajung la o piesă care să îmi placă.

Reacții dure în industria muzicală

În doar câteva săptămâni, piesele produse în stil balcanic cu accente moderne au adunat milioane de vizualizări pe YouTube și TikTok. Asta în condițiile în care unele au fost produse în mai puțin de o săptămână cu tot cu versuri și videoclip. Imediat au apărut reacțiile din industria muzicală.

Bogdan Munteanu, creator de conținut și muzician: Este furt în sensul în care AI-ul este antrenat pe muzică deja scrisă. Și au fost foarte multe procese și scandaluri pe tema asta de cum poți să plătești copyright tu, companie care ai făcut un AI, artiștilor care au fost scrise melodiile pe care a fost antrenat AI-ul. Aici este partea de furt. Nu poți să spui din cine s-a inspirat Lolita Cercel, dar ce este foarte clar este că s-a inspirat din muzică deja scrisă de oameni reali și acei oameni reali nu au primit absolut nimic pentru faptul că a fost folosită muzica lor ca să fie generată Lolita Cercel.

Pe de altă parte, industria muzicală de peste tot din lume este tot mai atinsă de inteligența artificială. În timp ce unii o îmbrățișează, alții o contestă vehement.

Bogdan Simion, doctor în litere și lăutărie: Eu nu cred că vorbim de un val, cred că e ceva care va rămâne cu noi. Pentru zona de artiști eu cred că e o pierdere enormă pentru că în momentul ăsta păcălim tinerii artiști sau tinerii potențiali artiști că există scurtături, că nu trebuie să pună mâna pe chitară, pe vioară și pe saxofon, că nu trebuie să învețe să cânte cu vocea și că pot printr-un promp de inteligență artificială să producă orice. Am această încredere în publicul din România că nu poate fi prostit și nu poate fi păcălit atât de ușor.

Platforma muzicală Deezer, de pildă, a anunțat că aproximativ 28% din totalul melodiilor încărcate în 2025 pe platformă sunt generate de inteligența artificială, iar unele adună milioane de ascultări.

