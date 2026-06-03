Recent au fost recuperate și pierderile înregistrate la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, dar și cele de după căderea Guvernului. 8,5 milioane de oameni contribuie la Pilonul 2, principala sursă alternativă de economisire pe termen lung pentru români.

Suma strânsă în total în conturile celor 8,5 milioane de români care au contribuții la pilonul 2 a ajuns la 228 de miliarde de lei. 330.000 de români au ieșit deja la pensie și au primit 7,2 miliarde de lei.

Banii sunt investiți, cei mai mulți în titluri de stat, iar în cei 18 ani, de când există Pilonul 2, românii au ajuns la un câștig total de 93,4 miliarde de lei. Cu alte cuvinte, 4 din 10 lei aflați acum în Pilonul 2 înseamnă câștig și restul contribuții.

Cristian Pascu, președinte APAPR: Ăsta este până la urmă și rolul administratorului de a valorifica activele pe care le are, de a le investi cu randamente superioare. Banii de acolo sunt banii noștri. Fiecare participant în pilonul 2 are un cont individual unde acumulează niște bani și sunt banii proprii. Sunt banii personali.

Și să nu uităm că pilonul doi are contribuții garantate. Cel puțin valoarea contribuțiilor care intră în sistem.

Câți bani se pot strânge în 18 ani cu salariu mediu

De exemplu, o persoană care a contribuit la pilonul 2 în ultimii 18 ani și a fost plătită cu salariul mediu, a strâns în total 60.000 de lei. Dar există și un român cu venituri mari care a adunat peste 3,5 milioane de lei, este cel mai mare cont de pensie privată obligatorie din România.

De-a lungul celor 18 ani nu au fost însă doar perioade de creșteri, ci și momente cu scăderi. Piețele reacționează atunci când sunt perioade cu incertitudine. De exemplu aici, când a început războiul din Ucraina, sau chiar anul acesta când a început războiul din Orientul Mijociu dar și criza politică. Până acum, fondurile de pensii private și-au reluat de fiecare dată creșterea - iar câștigurile au depășit rata inflației.

De anul viitor ar urma să intre în vigoare și noua lege pentru plata pensiilor private, astfel că doar anul acesta cei care ies la pensie vor mai putea ridica întreaga suma acumulată în Pilonul 2. Apoi, vor putea retrage cel mult 30% din bani, iar restul transformați într-o pensie lunară.