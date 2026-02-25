Actrița italiană, în vârstă de 61 de ani, a arătat senzațional într-un sacou cambrat și pantaloni largi asortați, la sosirea la hotelul său din Italia, potrivit Daily Mail.

Monica a purtat o bluză neagră pe dedesubt și și-a alungit silueta cu o pereche de cizme cu platformă înaltă.

Vedeta din „Spectre” și-a purtat lucrurile într-o geantă mare bordo și a accesorizat ținuta cu o pereche de ochelari de soare negri. Monica și-a pus în valoare trăsăturile impecabile, zâmbind și salutând fanii care o așteptau.

O altă apariție stilată în aceeași zi

Mai târziu, în aceeași seară, Monica a optat pentru o rochie midi neagră, cu decolteu în V, când a ieșit din nou în oraș. Și-a completat ținuta cu cizme din piele întoarsă, până la genunchi, și a purtat peste rochie un sacou din piele.

Actrița a purtat aceiași ochelari de soare și aceeași geantă mare bordo ca mai devreme în cursul zilei, în timp ce urca într-o mașină care o aștepta.

Apariția vine la doar câteva zile după ce Monica și-a etalat frumusețea fără vârstă pe covorul roșu de la premiile BAFTA 2026, desfășurate duminică la The Royal Festival Hall.

Actrița din „Beetlejuice Beetlejuice” a arătat incredibil într-o rochie neagră, mulată, cu umerii goi, care i-a evidențiat silueta spectaculoasă.

Monica a accesorizat ținuta cu un colier strălucitor și și-a purtat lucrurile într-un clutch negru de mici dimensiuni.