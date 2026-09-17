Cu până la 20 de ani înainte de diagnosticul de diabet zaharat…. începe diabetul. Vorbim despre un proces patologic îndelungat. Dezechilibrele metabolice apar cu așa numita rezistență la insulină. Și afectează toate organele, dar și vasele de sânge.

Prevenția acestei boli înseamnă mișcare zilnic. Și mese corecte și slabe caloric. Explicăm fazele diabetului și strategiile de prevenție ale diabetului de tip 2 alături de dr. Lidia Șoldea, medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.

Andreea Groza: Ce înseamnă rezistența la insulină?

Dr. Lidia Șoldea: Insulina este un hormon secretat de pancreas, care face ca zahărul din sânge să intre în celule. Așa producem energie și trăim. Rezistența la insulină înseamnă că celulele nu mai răspund la insulină, iar zahărul rămâne mult în sânge. Până la urmă, reușește să intre în celule, dar cu o cantitate mare de insulină. Procesul evoluează până la diabet.

Andreea Groza: Cum vedem această rezistență la insulină în analizele de sânge? Dr. Lidia Șoldea: Facem indicele HOMA IR, facem insulinemia, glicemia, hemoglobina glicozilată. Dar și profilul lipic, adică – colesterol total, LDL colesterol, HDL colesterol, trigliceride, lipide totale. Grăsimile din sânge modificate intră în relație directă cu glicemia. Dacă aveți grăsimile din sânge modificate, urmarea este că veți avea și glicemia mare. Dar vestea bună este că procesul patologic poate da înapoi.

Andreea Groza: Cum mă ajută mișcarea, dacă am rezistență la insulină sau am deja diabet?

Dr. Lidia Șoldea: Reversăm prin mișcare procesele patologice. Mișcarea e un medicament natural. De ce? Mișcarea consumă zahărul din sânge fără ajutorul insulinei și reglează glicemia. Iar mușchii în mișcare sunt un consumator uriaș și țin greutatea normală.

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