Profesorul Daron Acemoglu, laureat al Premiului Nobel pentru economie în 2024 și unul dintre cei mai influenți economiști contemporani, vine în România, pentru a participa la cea mai importantă platformă regională de dialog între guverne, instituții, mediul de afaceri și specialiști, organizată la București, între 30 martie și 1 aprilie 2026, de prestigioasa publicație The Economist: The Economist Romania Government Roundtable 2026.

Recunoscut la nivel global pentru contribuțiile sale privind rolul instituțiilor în dezvoltarea economică, dinamica democrației și impactul tehnologiei și al AI asupra societății, profesor la MIT și co-autor al unor lucrări fundamentale despre prosperitatea națiunilor, Acemoglu este o autoritate în dezbaterile privind viitorul economiilor emergente și al democrațiilor moderne. Cercetătorii Daron Acemoglu, Simon Johnson și James A. Robinson au primit Premiul Nobel pentru Economie 2024 „pentru studiile lor privind modul în care instituțiile sunt formate și influențează prosperitatea”. Ei au demonstrat că societățile cu instituții politice și economice “extractive”, care împiedică participarea cetățenilor la guvernare și îi exploatează în beneficiul unei elite conducătoare, sunt mai puțin prospere decât societățile cu instituții incluzive, care respectă statul de drept.

Profesorul Daron Acemoglu va fi vorbitor principal într-o dezbatere inedită, pe 30 martie 2026, cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, și cu guvernatorul Băncii Greciei, Yannis Stournaras, în sesiunea de deschidere a mesei rotunde la nivel guvernamental, organizate la București, de către grupul The Economist, cu sprijinul RCI Holding.

Două personalități marcante ale grupului editorial britanic vor fi gazdele mesei rotunde, a cărei temă este „Următorul pas înainte al Europei de Sud-Est”. Ei vor modera discuțiile dintre actorii instituționali și reprezentanții mediului de afaceri, cu rigoarea și expertiza specifică The Economist:

· Joan Hoey, editor al Democracy Index și consultant pentru Europa în cadrul Economist Intelligence – expertă recunoscută în analiza proceselor democratice și a calității guvernanței la nivel global.

· Alasdair Ross, editor pentru afaceri globale, economie, strategie și risc la The Economist – specialist în geopolitică, economie globală și evaluarea riscurilor sistemice.

Un eveniment The Economist în premieră pentru România

Economist Romania Government Roundtable 2026 este prima conferință regională de nivel înalt de acest tip organizată în România de prestigiosul grup The Economist, pentru a crea cadrul în care lideri guvernamentali din România și din Europa Centrală și de Sud-Est, reprezentanți ai instituțiilor europene, factori de decizie, reprezentanți ai mediului de afaceri și experți internaționali să dezbată cele mai relevante evoluții, tendințe și riscuri pentru dezvoltarea economică a UE și a zonei, securitate și apărare, energie și infrastructură, tehnologie, digitalizare și AI, politici financiare, investiții și politici de sănătate. Discuțiile vor aborda teme precum viitorul Ucrainei, unitatea și solidaritatea Europei, provocările în materie de securitate și politică externă, NATO, securitatea și tranziția energetică, tehnologia și inovația, investițiile și creșterea economică, transportul și infrastructura, precum și sustenabilitatea și finanțele, etc.

Agenda integrală a conferinței urmează să fie publicată în curând, la acest link. Confirmările de participare îl includ deja pe prim-ministrul Ilie Bolojan, alături de miniștri, comisari europeni, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri, printre care: Ömer Tetik, CEO Banca Transilvania; Iwona Sikora, vice-președinte senior manager general, Europe & South Africa, Iron Mountain; Robert Hanea, fondator, președinte și CEOTherme Group; Cristian Erbasu, CEO, Erbasu Constructions, președinte al Federației Constructorilor; Volker Raffel, general manager, E.ON Romania; Mehmet Burak Vardan, președinte al Boardului, CCN Holding; Ondrej Safar, manager de țară, Evryo; Nicholas Richard, CEO, ENGIE Romania; Fady Chreih, CEO, Regina Maria; Corneliu Bodea, CEO, ADREM; Manolis Sigalas, președinte Europe, Hill International.

Evenimentul va avea inaugurarea oficială la Ateneul Român, pe 30 martie. Pe 31 martie – 1 aprilie se vor desfășura sesiuni plenare și dezbateri tematice la JW Marriott Bucharest Grand Hotel.

Informații privind participarea publicului

Un număr limitat de bilete mai este disponibil în acest moment. Rezervările pot fi făcute la linkul: https://the-economist-impact-events.idloom.events/romania-government-roundtable.