Liderul UDMR a spus că prioritatea este formarea rapidă a unui guvern stabil și a precizat că nu s-a autopropus pentru funcția de premier.

„Am fost la consultările cu domnul președinte și am discutat despre posibilitatea de a forma o majoritate în viitorul apropiat.

UDMR este pregătit să voteze un guvern dacă celelalte două partide mari, PSD și PNL, vor veni și vor susține un guvern. Nu știm cu ce premier sau dacă va fi un guvern tehnocrat, dar este important ca aceste forțe împreună să voteze un guvern, astfel încât să nu aibă nevoie de alte voturi.

Din declarațiile de până acum, probabil că un guvern politic, indiferent că este în jurul domnului Grindeanu sau al domnului Mureșan, care au fost propunerile pentru funcția de premier, nu va avea majoritate fără o susținere din partea celeilalte formațiuni.

Rămâne o a doua sau a treia soluție: un guvern format din specialiști și votat tot de această coaliție care a gestionat țara în ultima perioadă. Alte soluții, cel puțin pentru mine, nu se conturează. Nu văd care ar fi posibilitatea de a găsi o altă soluție.

Nu este de dorit ca următorul guvern să pice în Parlament. Asta înseamnă că sunt îndeplinite condițiile pentru alegeri anticipate, care rămân în continuare o soluție constituțională și legală, dar nu aceasta trebuie să fie prima opțiune. Nici nu este bine dacă următorul premier nu reușește să adune o majoritate.

Preocuparea noastră este să dăm un guvern stabil, cu drepturi depline, pentru că suntem deja în a doua parte a lunii septembrie și nu mai este timp de așteptat.

Nu am intrat în niciun detaliu legat de numele premierului și nu m-am autopropus pentru funcția de premier. Așa că, din punctul nostru de vedere, poziția de prim-ministru este liberă”, a declarat Kelemen Hunor, liderul UDMR.

Preşedintele Nicuşor Dan a invitat joi la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru. Primii au fost PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, urmat de Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale.