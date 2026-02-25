Decizia vine într-un context în care siguranța rutieră rămâne o provocare în România: deși numărul deceselor în accidente rutiere în Uniunea Europeană a scăzut cu 2% în 2024 comparativ cu 2023, România înregistrează cea mai ridicată rată a deceselor, cu 78 de victime la un milion de locuitori.

Pe lângă impactul asupra siguranței, amenzile rutiere reprezintă și venituri importante pentru buget. Specialiștii atrag atenția că, pentru a descuraja comportamentele periculoase în trafic și a reduce numărul accidentelor, sancțiunile trebuie să fie eficient aplicate, iar simpla eliminare a mecanismului de suspendare automată a permisului poate diminua efectul preventiv al amenzilor.

România rămâne țara din UE cu cei mai mulți morți pe șosele

Numărul persoanelor din Uniunea Europeană decedate în accidente rutiere a scăzut cu 2% în 2024, comparativ cu 2023, însă cea mai ridicată rată a deceselor în urma accidentelor rutiere s-a înregistrat în România și Bulgaria, a anunțat Comisia Europeană.

Anul trecut, 19.940 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere în întreaga UE.

Cifra reprezintă o scădere de 2% în comparație cu 2023 și marchează progrese continue, dar lente, în direcția atingerii obiectivului UE 'Viziunea zero' de a reduce la jumătate numărul deceselor și al vătămărilor grave cauzate de accidente rutiere până în 2030 și de a se apropia de eliminarea acestora până în 2050.

În medie, au fost 45 victime ale traficului rutier la un milion de locuitori în UE.

În 2024, cea mai ridicată rată a deceselor în urma accidentelor rutiere s-a înregistrat în România (78 de decese la un milion de locuitori) și Bulgaria (74), iar cea mai scăzută în Suedia (20) și Danemarca (24).

Datele provizorii pentru primele șase luni ale anului 2025 arată tendințe mixte între statele membre UE.

Șoferii care nu plătesc amenzile riscă închisoarea în unele țări din UE

Știrileprotv.ro vă prezintă câteva exemple din Uniunea Europeană care arată cum neplata amenzilor poate atrage, în anumite cazuri, pedepse cu închisoarea.

Germania

Neplata amenzilor poate fi transformată în pedeapsă privativă de libertate prin sistemul numit Ersatzfreiheitsstrafe. Dacă o persoană nu plătește amenda după somații și decizii judiciare, fiecare zi de închisoare poate înlocui o sumă fixă din amenda datorată (de obicei 30-50 euro pe zi). În general, pedepsele sunt scurte și se aplică mai ales pentru recidiviști sau pentru sume mai mari.

Franța

Neplata amenzilor poate fi pedepsită cu închisoare de scurtă durată (emprisonnement). De regulă, înainte de încarcerare, persoana primește notificări și poate solicita plata eșalonată sau munca în folosul comunității. Închisoarea este folosită mai ales pentru contravenții repetate sau pentru amenzile judiciare mari neplătite.

Italia

Sistemul italian permite transformarea amenzii neplătite în arest, conform Codului Penal italian (arresto sostitutivo). Fiecare 10 euro din amenda neplătită poate fi transformată într-o zi de închisoare. Această măsură este mai frecvent aplicată pentru amenzi mari sau pentru recidivă. Totuși, instanțele pot acorda scutiri dacă persoana nu are posibilitate financiară.

Spania

Neplata amenzilor poate fi sancționată cu închisoare prin sistemul conversión de multa en días de privación de libertad. Închisoarea se aplică de obicei numai pentru amenzi judiciare sau contravenții grave. În practică, pentru contravenții minore, instanțele preferă plata în rate sau servicii comunitare.

Austria

Neplata amenzilor poate fi pedepsită cu închisoare administrativă (Ersatzfreiheitsstrafe). Fiecare 30-50 euro din amenda neplătită se echivalează cu o zi de închisoare. Se aplică de regulă pentru amenzi neplătite repetitiv și după somații multiple.

Cipru

În Cipru, neplata unei amenzi judiciare poate duce la pedeapsă privativă de libertate, dar doar după ce instanța a emis decizia și au fost respectate termenele legale de plată. Sistemul prevede conversia sumei neachitate în zile de detenție, cu un calcul aproximativ de o zi de închisoare pentru fiecare 11-12 euro din amenda neplătită. Această măsură se aplică mai ales pentru amenzi mari sau repetate și nu pentru fiecare amendă minoră. Detenția rezultată din neplata amenzilor în Cipru are de obicei o durată maximă de o lună, cu excepția cazurilor speciale prevăzute de lege. Procedura are loc numai după un proces judiciar și oferă posibilități de contestare sau de plată eșalonată înainte de aplicarea pedepsei. În practică, acest sistem urmărește să asigure respectarea legii fără a trimite automat la închisoare persoanele care nu au posibilități financiare.