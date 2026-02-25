În cazul unei amenzi mari, titularii pot rămâne fără permis pentru aproape trei luni. Totul se va face electronic, fără drumuri la Poliție și fără predarea fizică a permisului. Măsura este prevăzută în ordonanța de urgență adoptată aseară de Executiv.

În momentul în care un șofer primește o amendă, are la dispoziție 15 zile pentru a o plăti la jumătate din valoare. Dacă nu achită suma în acest termen, amenda revine la valoarea integrală, iar cazul ajunge la primărie.

Autoritatea locală trimite o somație și îl avertizează pe șofer că, dacă nu plătește nici în termenul stabilit – în total aproximativ 90 de zile –, dreptul de a conduce va fi suspendat automat. Suspendarea se face electronic, fără ca șoferul să mai meargă la Poliție și să predea permisul. În baza de date a Ministerului de Interne, acesta va figura cu permisul suspendat până în momentul în care achită amenda.

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării: „Cetățeanul nu va trebui să vină la Poliția Rutieră și nu trebuie să predea permisul. După trecerea celor 90 de zile, ulterioare celor 15 zile inițiale de plată, se suspendă dreptul de a conduce. După ce plătește, în aproximativ două zile, își recapătă dreptul de a conduce”.

Măsura vine în contextul în care numărul celor care nu își achită amenzile a crescut în ultimii ani.

Ilie Bolojan, prim-ministrul României: „Doar aproximativ 40% dintre amenzile de circulație sunt plătite în România. Este un procent foarte mic în comparație cu alte state europene”.

Corespondent ȘtirileProTV: Formula propusă în ordonanța de urgență este simplă: o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați. Asta înseamnă că, la o amendă de 1.000 de lei, suspendarea ar fi de 20 de zile, la 2.000 de lei – 40 de zile, iar la o amendă maximă de 4.000 de lei – 80 de zile.

Femeie: „Total de acord. Pentru că așa strângem bani la buget și nu ne mai văităm că nu se întâmplă nimic în țara asta”.

Bărbat: „O mare prostie... mulți vor rămâne fără permis, nu o să mai poată să progreseze țara și intrăm în colaps. Din câte știu eu, mulți conduc fără permis în continuare”.

Noul regulament se va aplica doar pentru neplata amenzilor rutiere și ar urma să intre în vigoare de la 1 septembrie, după finalizarea platformelor digitale interconectate între primării și Ministerul de Interne.