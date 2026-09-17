Parchetul Curții de Apel-București a inculpat compania de distribuție și pe unul dintre angajații săi. Însă pentru concluzia finală sunt necesare alte două expertize, inclusiv cea criminalistică.

Raportul de expertiză tehnică judiciară pentru gaze susține că primul incident tehnic ar fi apărut cu mai bine de 24 de ore înainte de explozia care a ucis trei persoane și a rănit câteva zeci.

Defectul produs la cablurile electrice și detectat în data de 16.10.2025, orele 07.30-11.30, semnalizat/localizat și fără să se intervină în vederea reparațiilor, în condițiile în care s-a identificat tipul de defect ca fiind scurtcircuit.

Scurtcircuitul ar fi degajat temperaturi de 3.000 de grade care ar fi dus la topirea conductei de gaze. S-ar fi creat două orificii prin care 26 de ore s-a scurs necontrolat metan.

Gazele s-au infiltrat în bloc prin canalul de ventilație din băi. Concluzia, expertului este că prima explozie s-a declanșat în dormitorul apartamentului de la etajul 5 iar sursa de aprindere ar fi putut fi scânteia provocată de un bec, o brichetă sau de pornirea unui obiect electrocasnic.

Corespondent Știrile ProTV: „Experții tehnici judiciari consultați de procurori susțin că defecțiunea branșamentului și mai ales pierderile de gaze puteau și trebuiau să fie detectate cu mult înainte de producerea tragediei. Mai ales că toate calculele făcute de specialiști arată că scurgerile de gaze în interiorul blocului au fost masive: peste 2600 de metri cubi”.

Expertiza menționează și proasta gestionare a reclamațiilor făcute de locatari, nu mai puțin de 6.

Agentul de Intervenție care a detectat scăpările de gaze s-a mulțumit să verifice doar zona de intrare în subsol, parterul casei scărilor și să urce la etajul 2, după care să completeze superficial Ordinul de serviciu, să transmită sarcini locatarilor și să închidă incidentul.

Avocat: „Este foarte lămuritoare pentru că au fost foarte multe întrebări puse din punct de vedere tehnic de specialiști, iar concluzia a fost una singură. Că a existat o vină din partea celor de la Distrigaz în momentul în care au intervenit”.

Oficialii companiei de distribuție a gazelor susțin că Distrigaz Sud și unul dintre angajații săi au fost inculpați. Au formulat deja obiecțiuni împotriva raportului de expertiză.

Procurorii care anchetează acest caz susțin că o concluzie clară privind responsabilitățile va fi trasă abia după ce vor fi gata și celelalte două expertize, cel mai probabil până la finalul acestei luni.

Una este legată de rețelele electrice, cealaltă, este făcută de Institutul Național de Expertize Criminalistice și se bazează inclusiv pe analiza specialiștilor de la INSEMEX.