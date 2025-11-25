Ce spune Donald Trump despre o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Condițiile în care ar putea avea loc

Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi că i-a cerut trimisului său special Steve Witkoff să se deplaseze la Moscova pentru a discuta cu preşedintele rus Vladimir Putin.

Trimisul lui Donald Trump ar urma să discute cu liderul de la Kremlin „câteva puncte de dezacord” ce împiedică încheierea unui acord cu Ucraina, au consemnat AFP şi Reuters.

Donald Trump a precizat într-un mesaj pe reţeaua sa Truth Social că secretarul armatei, Dan Driscoll, va negocia în paralel cu ucrainenii, menţionând că speră ca el însuşi speră să-i întâlnească pe omologii săi ucrainean şi rus, Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin, dar „numai atunci când acordul de încetare a acestui război va fi încheiat sau va fi ajuns în etapele finale” ale discuţiilor.

Ucrainenii ar fi acceptat un acord de pace

Ucraina a acceptat acordul pentru a pune capăt războiului cu Rusia, rămânând de rezolvat doar „detalii minore”, a declarat un oficial american, chiar dacă preşedintele Volodimir Zelenski a afirmat că mai sunt multe de făcut, relatează CNN.

În timp ce secretarul armatei americane, Dan Driscoll, se afla la Abu Dhabi pentru a discuta cu oficialii ruşi propunerea administraţiei Trump, oficialul a declarat: „Ucrainenii au acceptat acordul de pace. Mai sunt câteva detalii minore de rezolvat, dar au acceptat acordul de pace”.

Declaraţia SUA pare să meargă mai departe decât poziţia publică a oficialilor ucraineni, care au şi ei o delegaţie prezentă la Abu Dhabi şi care au fost în contact cu secretarul armatei, Dan Driscoll.

Într-o postare pe X, secretarul pentru securitate naţională al Ucrainei, Rustem Umerov, a scris că delegaţiile „au ajuns la o înţelegere comună cu privire la termenii esenţiali ai acordului discutat la Geneva”.

„Acum contăm pe sprijinul partenerilor noştri europeni în paşii următori”, a scris Umerov. El a adăugat că Ucraina aşteaptă cu interes organizarea unei vizite a lui Zelenski în SUA pentru a „finaliza paşii finali şi a încheia un acord cu preşedintele (Donald) Trump”.

Într-o postare pe X, marţi dimineaţă, Zelenski a declarat: „În urma întâlnirilor de la Geneva, vedem multe perspective care pot face ca drumul spre pace să devină realitate. Există rezultate solide, dar mai este încă mult de lucru”.

Locotenent-colonelul Jeff Tolbert, purtător de cuvânt al lui Driscoll, a declarat, între timp, că discuţiile dintre delegaţiile americană şi rusă de la Abu Dhabi decurg bine. „Rămânem optimişti”, a transmis oficialul. „Secretarul Driscoll este în strânsă legătură cu Casa Albă şi cu agenţiile interinstituţionale americane pe măsură ce aceste discuţii avansează”, a adăugat Tolbert.

