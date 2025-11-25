Planul de pace în 28 de puncte, revizuit după discuțiile de la Geneva. Rușii se plâng că nu au primit încă noua variantă

„Mai trebuie rezolvate câteva detalii delicate, dar nu imposibile, legate de acordul de pace”, a transmis purtătorul de cuvânt al Casei Albe.

Și potrivit unui oficial de la Kiev, Ucraina este de acord cu esența noului plan, promovat acum de Donald Trump, după ce a fost schimbat în urma negocierilor de la Geneva. Kremlinul susține că nu a primit încă varianta revăzută. Peste noapte, un atac masiv al rușilor, cu drone și rachete, la Kiev, a lăsat în urmă, cel puțin șase morți.

Planul de pace în 28 de puncte, susținut de administrația Trump și perceput drept foarte favorabil Moscovei, a ajuns acum la 19 puncte. Unele prevederi au fost eliminate, altele revizuite, a confirmat un responsabil ucrainean, după discuțiile de la Geneva.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Este foarte dificil să elaborăm un document final astfel încât Ucraina să nu-și piardă demnitatea. Dar Ucraina nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii! Apreciem faptul că majoritatea liderilor sunt gata să ne ajute și că partea americană abordează negocierile în mod constructiv”.

Cele mai sensibile chestiuni, precum cedarea de teritorii, apartenența la NATO și garanțiile de securitate - au fost lăsate pe seama unei întâlniri Zelenski - Trump. Care ar putea avea loc, la Washington, chiar săptămâna aceasta, potrivit consilierului pentru securitate națională de la Kiev.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: „Președintele rămâne plin de speranță și optimist că se poate încheia un acord. Și cred că merită un mare credit pentru cantitatea enormă de timp și energie pe care le-a investit pentru a rezolva acest război. Statele Unite încă trimit sau vând o cantitate mare de arme către NATO (pentru Ucraina). Nu putem continua așa la nesfârșit”.

Matthew Chance, corespondent CNN: „Miza nu e doar să-i mulțumești pe ucraineni și europeni. Întrebarea este dacă Rusia va accepta orice fel de modificări care nu dau satisfacție listei lor de pretenții și obiective maximale. Până acum, Rusia a refuzat orice fel de compromis și nu există vreun indiciu din partea Moscovei că și-ar fi schimbat atitudinea”.

O delegație americană condusă de secretarul Armatei, Dan Driscoll, cel mai important oficial civil de la Pentagon discută cu o delegație rusă la Abu Dhabi. Nu se știu multe despre aceste negocieri "secrete". Însă, la Abu Dhabi, este prezent, de asemenea, șeful serviciilor de informații militare ucrainene, Kiril Budanov.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe: „Planul (revizuit) nu ne-a fost transmis oficial. Dar, în mod firesc, suntem pregătiți, așa cum a spus președintele, să discutăm formulări specifice, deoarece o serie de aspecte de acolo necesită cu siguranță clarificări. Pentru că, dacă spiritul și litera de la Anchorage (summitul Trump-Putin) sunt eliminate din înțelegerile esențiale pe care le-am formalizat atunci, desigur, situația va fi fundamental diferită”.

Între timp, coaliția țărilor care sprijină Ucraina a avut o reuniune virtuală prezidată de premierul Marii Britanii și președintele Franței.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Vrem pace. Dar nu vrem o pace care să însemne capitulare, să pună Ucraina într-o situație imposibilă, care să-i confere Rusiei toată libertatea de a continua agresiunile și să pună în pericol securitatea noastră, a tuturor. De aceea spunem că trebuie să avem garanții de securitate solide pentru Ucraina și pentru noi, europenii”.

De altfel, rușii au dezlănțuit un nou atac masiv cu 22 de rachete și peste 460 de drone, inclusiv la Kiev. Unde au fost vizate atât blocuri de locuințe, cât și infrastructura energetică. Mai multe cartiere ale capitalei ucrainene au rămas fără curent electric și apă.

De partea cealaltă, Ucraina a lansat unul dintre cele mai mari atacuri ale sale, cu sute de drone, pe teritoriul rusesc, în regiunile Rostov și Krasnodar. Inclusiv la Novorosiisk, unde se află un mare port pentru exporturile petroliere.

Rușii acuză că o dronă ucraineană a lovit un bloc de locuințe din oraș.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













