Planul de pace în 28 de puncte, revizuit după discuțiile de la Geneva. Rușii se plâng că nu au primit încă noua variantă

Stiri externe
25-11-2025 | 19:45
„Mai trebuie rezolvate câteva detalii delicate, dar nu imposibile, legate de acordul de pace”, a transmis purtătorul de cuvânt al Casei Albe.

Și potrivit unui oficial de la Kiev, Ucraina este de acord cu esența noului plan, promovat acum de Donald Trump, după ce a fost schimbat în urma negocierilor de la Geneva. Kremlinul susține că nu a primit încă varianta revăzută. Peste noapte, un atac masiv al rușilor, cu drone și rachete, la Kiev, a lăsat în urmă, cel puțin șase morți.

Planul de pace în 28 de puncte, susținut de administrația Trump și perceput drept foarte favorabil Moscovei, a ajuns acum la 19 puncte. Unele prevederi au fost eliminate, altele revizuite, a confirmat un responsabil ucrainean, după discuțiile de la Geneva.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Este foarte dificil să elaborăm un document final astfel încât Ucraina să nu-și piardă demnitatea. Dar Ucraina nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii! Apreciem faptul că majoritatea liderilor sunt gata să ne ajute și că partea americană abordează negocierile în mod constructiv”.

Cele mai sensibile chestiuni, precum cedarea de teritorii, apartenența la NATO și garanțiile de securitate - au fost lăsate pe seama unei întâlniri Zelenski - Trump. Care ar putea avea loc, la Washington, chiar săptămâna aceasta, potrivit consilierului pentru securitate națională de la Kiev.

