Accesul românilor pe Polymarket a fost interzis de Oficiul Jocurilor de Noroc. Mesajul care apare când intri pe site

Accesul utilizatorilor din România la site-ul Polymarket a fost restricționat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), după ce operatorul a fost introdus pe „lista neagră” a platformelor neautorizate.

„Accesul dumneavoastră către acest site a fost restricționat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc”, este mesajul afișat pe site atunci când utilizatorii încearcă să intre pe el.

Măsura vine în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4) litera c) din OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010 cu modificările și completările ulterioare: „… Site-urile de jocuri de noroc ale operatorilor care exploatează jocurile de noroc la distanţă prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h) - n), care nu au achitat taxele de licenţă şi de autorizare, precum şi alte sume datorate vor fi introduse pe o "listă neagră" a site-urilor de jocuri de noroc neautorizate în România până la clarificarea situaţiei şi vor fi scoase din "lista neagră" doar prin decizia Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. …".

Autoritatea atrage atenția și asupra riscurilor legale pentru jucători. Potrivit art. 22 alin. (6) din același act normativ, participarea persoanelor fizice de pe teritoriul României la activități de jocuri de noroc online neautorizate constituie contravenție și se sancționează cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

ONJN reamintește că doar operatorii licențiați și autorizați pot oferi legal servicii de jocuri de noroc în România și recomandă jucătorilor să verifice lista oficială a platformelor autorizate înainte de a participa la astfel de activități.

Polymarket pe lista neagră

Polymarket a fost inclusă în octombrie pe lista neagră a operatorilor care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc fără licenţă pe teritoriul României.

Decizia vine în contextul unei creşteri explozive a activităţii pe această platformă în perioada alegerilor. Astfel, datele publice disponibile chiar pe această platformă, în timpul alegerilor prezidenţiale din România, valoarea totală a tranzacţiilor efectuate (volumul tranzacţionat) a depăşit 600 de milioane de dolari, iar pentru alegerile locale din Bucureşti volumul a trecut, la acest moment, de 15 milioane de dolari.

Reprezentanţii Oficiului precizează că platforma se încadrează în definiţia „pariurilor în contraparte” pentru că: există miză (utilizatorul riscă o sumă de bani în speranţa unui câştig), există eveniment aleatoriu viitor care determină rezultatul, există contrapartidă (alţi utilizatori, nu doar platforma), doar intermediază şi încasează comision, fără a garanta cotele.

