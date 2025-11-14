Melania Trump a semnat un ordin executiv alături de soțul ei. Ținuta purtată de Prima Doamnă. GALERIE FOTO

Melania Trump s-a așezat lângă președintele Donald Trump în timp ce acesta a semnat un ordin executiv pentru extinderea resurselor din sistemul de plasament — iar, într-un gest neobișnuit, l-a semnat și ea.

Ordinul executiv numit „Fostering the Future for American Children and Family” a fost coordonat de Melania Trump, potrivit unui comunicat al Biroului Primei Doamne, potrivit People.

Documentul aduce laolaltă resurse federale și parteneriate din sectorul public și privat, pentru a oferi mai multe oportunități tinerilor care se află în sistemul de plasament sau care urmează să iasă din acesta.

???? BREAKING: President Trump has just signed an executive order boosting support for foster children who age out of the system 47 had Melania sign it too, as she spearheaded this effort ❤️ “Each year, over 15,000 young people age out of the foster care system,” President Trump… pic.twitter.com/RKk65bXzTR — Nick Sortor (@nicksortor) November 13, 2025

Semnarea de către Melania a avut un rol pur ceremonial

În 2021, Melania și-a concentrat platforma publică pe lansarea inițiativei „Fostering the Future”, menită să sprijine copiii din plasament. Aceasta a extins programul ei „Be Best”, axat pe bunăstarea copiilor și combaterea bullyingului.

Ordinul îi cere secretarului pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr., să modernizeze sistemele de date ale serviciilor de protecție a copilului din state și să publice anual un raport privind eficiența programelor de plasament. În colaborare cu Biroul Primei Doamne, acesta trebuie, de asemenea, să creeze inițiativa „Fostering the Future”.

Noua inițiativă va lucra alături de organizații private, universități și ONG-uri pentru a dezvolta noi oportunități educaționale și profesionale pentru tinerii din sistemul de plasament sau pentru cei care părăsesc acest sistem.

