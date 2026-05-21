În mod normal, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei îi obligă pe dezvoltatori sa se ocupe de racordarea la rețea a tuturor locuințelor construite, însă de verificări ar trebui sa se ocupe primăriile. Ce se întâmplă în realitate, aflați dintr-o anchetă a ''Inspectorului Pro''.

Locuințele alimentate prin rețele improvizate pun viețile oamenilor în pericol. Se întâmplă și în Dimieni, într-un complex de vile aflat la câțiva kilometri de București. Proprietarii acuză dezvoltatoarea că le-a vândut case fără racord legal la electricitate. Deși le-a prezentat contoare gata instalate, după mutare oamenii au descoperit că acestea nu erau înregistrate.

Mircea Dobrin, proprietar casă: „Seara băteau la ușă: închide și tu, te rog frumos curentul că vreau să mă spăl, închide feonul, pentru că nu mai am curent să-mi meargă televizorul… Nu puteai să faci absolut nimic”.

Complexul funcționează pe curent de șantier, prin branșamente subdimensionate. Din cauza suprasolicitării, unele echipamente au ars.

Andrei Nicolau, avocatul unui proprietar păgubit: „O plită electrică a luat foc în timpul nopții. Clienta mea e mamă, are un copil mic, sperietura a fost mare. Imediat după acest incident, s-a și mutat de acolo tocmai pentru că ai această nesiguranță”.

La fel ca ea sunt și alți proprietari. Plătesc în paralel și chirie și rate la bancă. Nici nu se pot folosi de casele cumpărate, dar nici nu le mai pot vinde.

Mircea Dobrin, proprietar casă: „Aceasta este improvizația. Ni s-a prezentat că fiecare casă are câte un contor. Abonatul 7 am fost noi... Contorul acesta nu este înregistrat la nicio instituție acreditată”.

Practic, acești tineri au fost păcăliți. Dezvoltatoarea a prezentat la notar o factură de electricitate, lăsând impresia că locuințele ar fi racordate individual la curent.

Flavia Ianofschi, proprietar casă: „În momentul în care s-a încheiat tranzacția la notar, dezvoltatorul a trebuit să ofere o factură și aceea este factura la imobil, practic. Notarul a promis că ne trimite factura. Lipseau diacriticele, alineatele nu erau la fel, se vedea că a fost șters înainte”.

Am verificat și noi factura. Hidroelectrica ne-a răspuns clar că e un fals.

Ne-a detaliat cu argumente că elementele esențiale au fost modificate. Codul de client a fost copiat dintr-o altă factură, autentică.

În fapt, complexul are un singur contor.

De aici, curentul este distribuit și măsurat prin alte contoare neînregistrate, care se numesc contoare pasante. Aceste dispozitive, nerecunoscute de furnizor pentru facturare, îi ajută pe oameni să își calculeze și să își împartă costurile între ei. Oamenii susțin că nu au fost informați despre acest sistem la cumpărarea caselor.

Mircea Dobrin, proprietar casă: „Dacă nu ești un om priceput la așa ceva nu ai de unde să știi că acestea sunt, de fapt, niște făcături…”.

Pricepuți ar fi trebuit să fie funcționarii Primăriei, care au făcut recepția finală a lucrărilor și care au semnat că totul este în ordine. L-am căutat pe Cristian Niculae, primarul din Tunari, de care aparține și localitatea Dimieni.

Cristian Niculae, primarul localității Tunari: „Dacă noi vedem că contoarul este pus acolo, el nu este pus oricum. Comisia a verificat doar funcționarea energiei electrice, s-a aprins becul, s-au verificat prizele”.

Andrei Nicolau, avocatul unui proprietar păgubit: „Au făcut cea mai simplă verificare posibilă, pe care o face oricare dintre noi. A pus mâna pe întrerupător și a văzut că există curent, a văzut că există apă, a văzut că există ce există”.

Andreea Dumitru, consiliera primarului: „Noi nu avem cum să facem diferența, între un contoar pasant și unul normal... El nu arată diferit, dar doar că cel pe care ți-l pune Enel-ul este fiscalizat, printr-o serie care e trecută la ei. Atât...”

Darius Mardare, reprezentantul zonal al unei firme de mentenanță de electricitate: „Au venit la dosar cu un aviz tehnic de racordare și cu un contract de furnizare. În momentul în care vii cu documentele acestea, ai contract de furnizare, e clar că ai contor montat!”.

Corespondent PRO TV: „Avocatul din acest caz a schimbat strategia și a făcut plângeri în civil nu numai împotriva Primăriei ca instituție, dar și împotriva membrilor comisiei care au făcut recepția finală a lucrărilor. Ei sunt funcționari publici, care ar fi trebuit să vadă că complexul imobiliar are probleme, ar fi trebuit să le consemneze într-un proces-verbal și, în felul acesta, oamenii să fie protejați”.

Printre documentele de la Primărie se afla și un act prin care dezvoltatoarea se angaja să construiască un punct de transformare - care ar fi asigurat racordarea legală a caselor la electricitate. Nici după 5 ani acesta nu există.

Confom legii, responsabilitatea pentru racordarea la reţea este a dezvoltatorului. Acesta trebuie să execute, pe cheltuiala lui, toate lucrările.

Corespondent PRO TV: „O căutam pe dezvoltatoarea imobiliară pentru un punct de vedere. Pe rețelele de socializare, se evidențiază și vinde bijuterii de lux. I-am verificat și noi activitatea comercială: are două firme în funcțiune, fiecare cu câte un angajat. O altă firmă este radiată, la fel și-un PFA. Toate au sediul în acest bloc”.

Am găsit-o, într-un final, la o galerie de artă, despre care spune că o amenajează. Si ne-a certat că nu relatăm si despre această activitate.

Pentru punctul de vedere, ne-a direcționat către avocatul său.

Bogdan Rădulescu, avocatul dezvoltatoarei imobiliare: Fără mandat nu pot să vorbesc despre niciun fel de litigiu. Nu am mandat de la doamna să vorbesc...

Reporter: Dânsa tocmai mi-a spus să vă sun pe dvs. (închide) Domnul avocat mi-a închis telefonul, după ce tocmai ne-am întâlnit cu dezvoltatoarea imobiliară care mi-a spus că pot lua punctul de vedere de la avocatul său.

