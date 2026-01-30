Cei doi bărbați, unul de 34 de ani, celălalt de 36, se rătăciseră. Nu aveau provizii și erau deja în prag de hipotermie. Salvamontiștii din Maramureș și polițiștii de Frontieră au pornit spre ei. Terenul era dificil și pe alocuri zăpada depășea doi metri înălțime.

Temperatura de -12 grade Celsius era resimțită la -17, din cauza vântului puternic. După trei ore de căutări, tinerii au fost găsiți. Aveau hainele înghețate și abia se mai puteau mișca.

Au primit ceai cald, batoane proteice și au fost coborâți la baza muntelui, apoi au primit îngrijiri medicale în spitalul din Vișeu.

Cei doi sunt acum într-un centru pentru migranți din Sighetul Marmației, pentru formalitățile legale.

