Diagnosticul a fost confirmat la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București.

„Cu siguranță că nu trebuie să ne îngrijorăm, eu cred că trebuie să fim bucuroși pentru că sunt spitale precum Matei Balș care pot să pună un diagnostic rapid. Și întrebare e de ce important? Este foarte util, pentru că mulți dintre români merg fie în vacanță, fie în interes de business în țări din Africa până Asia, în America de Sud și trebuie să ne așteptăm. De fapt, sunt trei probleme odată, că oamenii circulă într-o măsură mult mai mare în ultimii ani în aceste țări și de aici riscul să fie cazul de import pentru diverse boli exotice. Al doilea lucru s-ar putea ca schimbările climatice să ducă la un moment dat la aceste virusuri care să fie autohtone”, a spus managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, Adrian Marinescu, pentru PRO TV.



„Și al treilea lucru este ca în cazul de infecției virale de acest tip, la o persoană care e vulnerabilă s-ar putea să dăm de o formă severă. Și acum explic și spun așa o astfel de infecție virală la cineva care are de exemplu un cancer în spate, o boală cronică care îi perturbă sistemul imunitar s-ar putea să semne o infecție finală cu complicații importante, care înseamnă în sfera pulmonară și numai care înseamnă un la un moment dat o infecție generalizată, adică un sepsis”, a continuat el.

Potrivit lui Adrian Marinescu, este vorba despre un bărbat de aproximativ 50 de ani care a călătorit în Africa. Virusul Chikungunya (CHIKV) este un arbovirus transmis la om prin înțepătura țânțarilor Aedes (în special A. aegypti și A. albopictus). Boala se manifestă prin febră mare, dureri articulare severe, erupții cutanate și oboseală, simptome ce apar de obicei la 3-7 zile după mușcătură. Deși rareori fatal, poate provoca dureri articulare cronice, durabile luni sau ani.



Dr. Adrian Marinescu: „Deci, altfel spus, poți să ajungi și la deces printr-o infecție care în general nu pune probleme deosebite ar. Un alt aspect important este că de obicei nu pui diagnosticul și nu se întâmplă doar în România. Deci pentru prima dată când am pus diagnosticul în România nu înseamnă că nu am avut”.

„A avut un diagnostic la timp, s-a pus problema că totul e bine, dar ce mi se pare important e că și ce vreau să transmit este că trebuie să fim conștienți că sunt astfel de boli exotice și să nu luăm în calcul doar ideea că sunt atât de rare, încât nu ne interesează. Ele încep să fie și de fiecare dată când cineva dintre noi mergem în aceste zone ar trebui să fie un pic atent. Ori la partea de prevenție și prevenția înseamnă și să te ferești de țânțari și aici sunt multe lucruri de spus, în măsura în care poți s-o faci și dacă totuși s-a întâmplat să te îmbolnăvești, să fii foarte atent și medicii să ia măsurile necesare.Persoana a călătorit în Africa. E un loc unde e probabilitatea cea mai mare să să te infectezi, dar au s-au găsit astfel de situații și mă rog cumva spună din ce rare prin Asia și chiar în America de Sud. Are în jur de 50 de ani”, a mai spus Adrian Marinescu.

