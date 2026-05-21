Agenția de sănătate a ONU a declanșat și o alertă sanitară internațională pentru a răspunde acestei noi epidemii.

La cererea guvernului de la Washington, un medic american, testat pozitiv în Congo, a fost dus în Germania pentru tratament.

OMS avertizează asupra epidemiei

Epidemia i-a alarmat pe experți deoarece s-a răspândit, săptămâni întregi, fără să fi fost detectată, într-o zonă dens populată, devastată de violențe, din estul Republicii Democrate Congo.

Dr. Anne Ancia, World Health Organization (WHO) Representative in the Democratic Republic of the Congo: „Nu cred că avem pacientul zero, în acest moment.”

Dr. Deb Houry, Senior Fellow, Yale School of Public Health: „Suntem cu mai multe săptămâni în urmă, iar cum virusul are o perioadă de incubație de 2 până la 21 de zile, asta înseamnă că oamenii au fost deja expuși. Prin urmare, ne așteptăm să mai apară cazuri înainte ca situația să poată fi ținută sub control.”

Medicii cer măsuri urgente

Pentru tulpina virusului responsabilă de actuala epidemie, numită Bundibugyo (BUNDI BUGHIO), nu există nici vaccin, nici tratament specific. Organizația Mondială a Sănătății spune că producția unui vaccin eficient ar putea dura până la 9 luni. În acest timp, virusul se răspândește rapid.

Dr. Anne Ancia, World Health Organization (WHO) Representative in the Democratic Republic of the Congo: „În prezent, există o incertitudine semnificativă privind numărul infectărilor și gradul de răspândire a virusului. Până astăzi, sunt raportate peste 500 de cazuri suspecte, inclusiv 130 de decese suspecte semnalate de autoritățile sanitare. Până acum, 30 de cazuri au fost confirmate în țară.”

Statele intensifică măsurile sanitare

Cel puțin un american infectat, un medic din SUA care a lucrat în Congo, este tratat la Berlin.

Steffen Meyer, Government spokesperson: „Guvernul SUA a solicitat sprijinul guvernului german în această chestiune. Am dat curs acestei cereri. Pe de o parte, Germania are expertiză în tratarea pacienților cu Ebola. Pe de altă parte, timpul de zbor către Germania este semnificativ mai scurt, ceea ce permite începerea tratamentului mult mai rapid aici.”

În același timp, șase contacte cu risc ridicat ale acelui cetățean american sunt transferate în Europa pentru observație medicală. Un alt medic american a fost transferat din Uganda la un spital din Praga, după ce a intrat în contact cu un pacient infectat cu Ebola. Între timp, Washingtonul „recomandă cu tărie” cetățenilor săi să nu se deplaseze în Congo și în țările africane învecinate. Statele Unite au anunțat o intensificare a controalelor sanitare la frontieră pentru pasagerii care sosesc de acolo.