Meghan Markle, apariție spectaculoasă la o gală din Los Angeles. Ținuta cu care a atras toate privirile | GALERIE FOTO

Meghan Markle a strălucit la gala caritabilă Fifteen Percent Pledge 2026, desfășurată sâmbătă seară la Los Angeles, unde a atras toate privirile cu o apariție elegantă și sofisticată.

Mihaela Ivăncică

Ducesa de Sussex a participat la eveniment fără prințul Harry și a ales o rochie fără bretele, într-o nuanță deschisă, sidefie, care evidențiază silueta printr-o croială dreaptă și minimalistă. Decolteul în formă de inimă este conturat de un detaliu negru - un design personalizat semnat de Charles Harbison, de la Harbison Studio, scrie PageSix.

Ținuta spectaculoasă a fost completată de un șal din catifea neagră și mătase, cu o trenă lungă, fluidă, care coboară pe podea și conferă ținutei un aer spectaculos, de covor roșu.

Meghan a accesorizat ținuta cu bijuterii vintage din onix și diamante de la Maison Mèrenor și pantofi din piele întoarsă creați de Stuart Weitzman.

La 44 de ani, ducesa de Sussex a ales un coc strâns și un machiaj minimalist, fidel stilului său rafinat.

În cadrul evenimentului anual a fost omagiată Tina Knowles, mama lui Beyoncé, pentru activismul și sprijinul acordat comunității.

Printre invitații prezenți la gala organizată la Paramount Studios s-au numărat Chloe Bailey, Kimora Lee Simmons și Winnie Harlow.

Cel mai amplu exercițiu NATO din Europa, desfășurat în România. Cum funcționează sistemul ”Trage și fugi”

Sursa: pagesix.com

