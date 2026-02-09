Meghan Markle, apariție spectaculoasă la o gală din Los Angeles. Ținuta cu care a atras toate privirile | GALERIE FOTO

Ducesa de Sussex a participat la eveniment fără prințul Harry și a ales o rochie fără bretele, într-o nuanță deschisă, sidefie, care evidențiază silueta printr-o croială dreaptă și minimalistă. Decolteul în formă de inimă este conturat de un detaliu negru - un design personalizat semnat de Charles Harbison, de la Harbison Studio, scrie PageSix.
Ținuta spectaculoasă a fost completată de un șal din catifea neagră și mătase, cu o trenă lungă, fluidă, care coboară pe podea și conferă ținutei un aer spectaculos, de covor roșu.
Meghan a accesorizat ținuta cu bijuterii vintage din onix și diamante de la Maison Mèrenor și pantofi din piele întoarsă creați de Stuart Weitzman.
La 44 de ani, ducesa de Sussex a ales un coc strâns și un machiaj minimalist, fidel stilului său rafinat.
În cadrul evenimentului anual a fost omagiată Tina Knowles, mama lui Beyoncé, pentru activismul și sprijinul acordat comunității.
Printre invitații prezenți la gala organizată la Paramount Studios s-au numărat Chloe Bailey, Kimora Lee Simmons și Winnie Harlow.
