”Aşa cum a explicat ministrul apărării, România are capacitatea de a se proteja pentru aceste incidente. În primul rând, să spunem că nu a fost o intenţie, pur şi simplu a fost un atac pe oraşe ucrainene de graniţă, în urma căruia, accidental, aceste drone au intrat pe teritoriul nostru, în mod neobişnuit, pentru că noi eram obişnuiţi în zona Deltei Dunării şi nu în zona Galaţiului. Capacitatea noastră actuală, care a fost îmbunătăţită faţă de anii anteriori, ne permite o protecţie pe o zonă, iar acum optimizăm. Pe termen de un an, din momentul acesta, vom fi complet apăraţi”, a declarat Nicuşor Dan, în Croaţia.

Şeful statului a mai spus că săptămâna trecută, secretarul Forţelor Terestre american a semnat un protocol cu ministrul apărării.

”Asta răspunde unei necesităţi, pentru că este o zonă tehnologică care se dezvoltă extrem de rapid şi România a agreat, împreună cu Statele Unite şi Marea Britanie, să fie parte a unei platforme de producţie şi distribuţie a sistemelor de drone şi antidrone, în timp real, care să evite toate aceste proceduri de achiziţie”, a precizat preşedintele.

Nicuşor Dan a mai afirmat că este o necesitate pe care România, ca toţi partenerii, o înţelege, de a lucra în timp real şi facem progrese.