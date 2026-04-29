Întrebările presei au fost formulate în contextul în care președintele AUR, George Simion, l-a acuzat deja pe șeful statului că ar încălca Constituția dacă ar refuza un premier propus de o eventuală majoritate formată în Parlament între PSD și AUR.

În replică, Nicușor Dan spune că exact Constituția României îi dă dreptul să nu accepte partidul AUR la guvernare.

”Chiar Constituția României vorbește de direcția pro-occidentală a României. Iar eu când, când am făcut declarația pe care evident că mi-o mențin, am acționat în această în această direcție. Eu doresc și voi acționa pentru ca România să fie guvernată de forțe pro occidentale”, a spus președintele.

De asemenea, Nicușor Dan spune că nu se teme de o eventuală acțiune de suspendare a sa din funcție, dacă ar refuza un premier PSD-AUR, deoarece, spune șeful statului, PSD nu a dat vreun semn că ar merge în altă direcție decât cea pro occidentală.

Președintele Nicușor Dan: ”Iar, de suspendare, nu cred că ... nu cred că e o chestiune serioasă. Suspendarea este un mecanism foarte serios în care Parlamentul și apoi cetățenii penalizează președintele care încalcă Constituția. Nu suntem deloc acolo.”

Jurnalist: Păi, tocmai în acest context, dacă PSD și cu AUR dau jos Guvernul și decid să continue pentru formarea unei alianțe, veți refuza să desemnați un premier din partea unei astfel de alianțe? Și atunci ați fi în situația asta constituțională ...

Președintele Nicușor Dan: ”În primul rând, că scenariul teoretic de care vorbiți este extrem de puțin probabil. Nu există vreo declarație din partea PSD-ului că ar merge spre acest scenariu, dimpotrivă. Iar mai apoi putem să facem o dezbatere constituțională, dacă doriți. Numai că argumentele constituționale sunt de partea mea.”

