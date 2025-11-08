Meghan Markle revine pe micile ecrane, după o pauză de 7 ani. Primul film în care va juca Ducesa de Sussex

08-11-2025 | 21:36
Meghan Markle
Meghan Markle revine pe ecran cu un mic rol cameo în lungmetrajul „Close Personal Friends”, a confirmat publicația Variety. În comedia filmată în prezent în zona Los Angeles joacă actorii Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson și Henry Golding.

Aura Trif

În distribuție se mai regăsesc și fosta membră „SNL” Melissa Villaseñor, precum și Natasia Demetriou, Anna Konkle, Patti Harrison, Jack Shalloo și Dustin Demri-Burns. Potrivit informațiilor, povestea urmărește un cuplu „obișnuit” care întâlnește un cuplu de celebrități în timpul unei excursii la Santa Barbara. Pe măsură ce cele două cupluri devin prietene, granițele se estompează și apar situații stânjenitoare, potrivit Variety.

Filmul este regizat de Jason Orley, după un scenariu semnat de Isaac Aptaker, bazat pe o poveste la care cei doi au colaborat.

Nicio apariție cinematografică din 2018

Meghan Markle a jucat în serialul Suits timp de șapte sezoane și a apărut în filme precum Horrible Bosses și Remember Me, înainte de a se căsători cu prințul Harry în 2018. Nu a mai jucat de peste șapte ani, însă compania lor, Archewell Productions, și-a reînnoit în august contractul de colaborare cu Netflix. Prin acest parteneriat, Markle a fost producător executiv al unor documentare precum Polo și Live to Lead, dar și al propriei sale serii de lifestyle, With Love, Meghan, ajunsă vara aceasta la al doilea sezon.

„Este un nou capitol, nu-i așa?”, declara Markle, 36 de ani, pentru Page Six la momentul în care a renunțat la rolul din Suits pentru a se concentra pe viața de ducesă de Sussex. „Am bifat această etapă și sunt foarte mândră de ceea ce am realizat acolo, dar acum e timpul să lucrăm [cu Harry] ca o echipă.”

În 2020, cuplul a anunțat că se retrage din îndatoririle regale și că își va împărți timpul între Santa Barbara și Marea Britanie.

Sursa: Variety

Etichete: prințul Harry, film, Megan Markle,

Dată publicare: 08-11-2025 21:36

