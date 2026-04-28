Vibrația zilei este 11, număr maestru, și o să dăm dovadă de înțelepciune.

Horoscop 29 aprilie 2026 – Taur

Se rezolvă chestiuni mai vechi legate de bani și o să vă permiteți și voi o escapadă la sfârșit de săptămână, să vă duceți la aer curat și să vă întâlniți cu prietenii. Vin de undeva bani în plus, poate dintr-o colaborare, vreun rest de plată, și o să aveți de cheltuială.

Horoscop 29 aprilie 2026 – Gemeni

E o nevoie interioară de schimbare, să dați refresh înfățișării: vă luați alte haine, alegeți o coafură nouă și crește și stima de sine. Apare cineva care o să aducă un plus de culoare în viața voastră sufletească și o să puteți avea o relație de cuplu fericită.

Horoscop 29 aprilie 2026 – Rac

Vă puteți permite lucruri îndrăznețe și o să vă ia în colimator șeful, în sensul bun, că o să vă propună o postură de conducere, o funcție, să aveți în grijă un departament. Se poate să schimbați macazul spre altă meserie ca să vă exprimați și alte valențe.

Horoscop 29 aprilie 2026 – Leu

Poate organizați o escapadă turistică, un city break, și o să le faceți o surpriză prietenilor care o să vă însoțească în călătorie. Se poate să aveți de prezentat lucruri la școală, de susținut vreun examen și poate încheiați un ciclu, după care urmează alt modul.

Horoscop 29 aprilie 2026 – Fecioară

Apar și bani, mai și dispar, că aveți cheltuieli, dar o să vă descurcați per ansamblu; poate mai aveți ceva pus deoparte. Poate recuperați niște bani care au fost rătăciți și care ajung, în sfârșit, în contul vostru.

Horoscop 29 aprilie 2026 – Balanță

Pot avea loc discuții care să aducă un plus de lumină în relația de cuplu și să duceți comunicarea la un nivel superior, că a fost un scurt circuit la acest capitol. Se poate să primiți un semn de atenție din partea cuiva care ține la voi și să fie un bun stimulent pentru starea voastră de bine.

Horoscop 29 aprilie 2026 – Scorpion

Se apropie un moment decisiv – urmează să vă hotărâți în privința relației de cuplu, dacă faceți un anunț de căsătorie sau mai așteptați. O să dați de șefi cooperanți și o să vă mai semneze diverse cereri, poate vă mai dau și niște bani, un voucher.

Horoscop 29 aprilie 2026 – Săgetător

Se poate să primiți o confirmare că s-au rezolvat niște lucruri din trecut și puteți demara proiecte noi cu care să dați lovitura în afaceri – se anunță bani. Întrevedere cu cineva care vă propune o colaborare de care o să fiți încântați, că veți primi bani și alte avantaje.

Horoscop 29 aprilie 2026 – Capricorn

Încă mai sunt niște obligații de serviciu de care e bine să vă achitați ca să puteți începe proiecte noi, că aveți multe de spus în meserie. Vor intra bani și abia acum puteți lua acele lucruri pe care vi le doreați de multă vreme, și o să fie eliberator.

Horoscop 29 aprilie 2026 – Vărsător

O să vă puteți implica într-un proiect care v-ar aduce satisfacții profesionale și bani, plus o deschidere spre alte angajamente de succes. E posibil să luați niște bani cu care să acoperiți niște goluri și să pregătiți terenul pentru o lansare, că e momentul să vă reinventați.

Horoscop 29 aprilie 2026 – Pești

Vă caută cineva care vrea să petreceți mai mult timp împreună și o să vedeți în ce măsură sunteți interesați de cultivarea acestei relații, că apar niște disonanțe. Poate veți face parte dintr-un grup și veți petrece timpul liber practicând o activitate de plăcere.

Horoscop 29 aprilie 2026 – Berbec

O să puteți rezolva acele lucruri pe care le-ați început prin februarie și o să aveți spor la treabă, vă mai ajută unul, altul și o să vă bucurați de succes. O să vă adaptați din mers cerințelor de ultimă oră de la serviciu și o să primiți și o recompensă.