România are nevoie de stabilitate, pentru a-și negocia cât mai bine fondurile europene.

Începând cu 2028, țara noastră ar putea obține peste 65 de miliarde de euro, una dintre cele mai mari alocări din Uniune. Dar pentru România va conta nu doar cât reușește să negocieze, ci și dacă va avea un guvern capabil să pună reformele în aplicare și să folosească fondurile la timp.

Cât de mare este miza pentru România și cât de mult contează stabilitatea politică de acasă în aceste negocieri?

Camelia Donțu, corespondent ȘtirileProTV: ”Miza este foarte mare. Suntem în mijlocul unei noi crize care se reflectă direct în costurile vieții de zi cu zi. Vorbim în primul rând despre bani, dar mai ales despre bani europeni de care România are nevoie pentru investiții și dezvoltare. Țara noastră ar putea primi peste 65 de miliarde de euro începând cu 2028”.

Cât de mult ne poate costa instabilitatea politică de la București în această negociere?

Siegfried Mureşan, negociator șef al Parlamentului European pentru buget: ”Instabilitatea politică din țară ne afectează. Ne afectează pe termen scurt. Până la 31 august mai avem de absorbit aproximativ 10 miliarde de euro din PNRR și este clar că un Guvern bun cu un premier serios poate reuși acest lucru, iar un Guvern slab va pierde o parte din fonduri. Însă, dacă am avea un Guvern anti-european care nu ar respecta angajamentele pe care ni le-am asumat față de UE riscăm să pierdem o mare parte din cele 10 miliarde de euro”.

Având în vedere ce se întâmplă acum în țară, realist vorbind, avem șanse să absorbim aceste 10 miliarde până la finalul lunii august?

Siegfried Mureşan: ”Ilie Bolojan a câștigat încrederea intituțiilor europene. A venit și pentru noul program European de apărare cu planuri clare și reușim să ne fie alocat de acolo 16 miliarde de euro. Actualul premier are acordul cu Comisia Europeană și este pe drumul cel bun pentru a absorbi cele 10 miliarde de euro. Ca să luăm acești bani trebuie să facem reformele la care ne-am angajat și să accelerăm lucrările. Evident că dacă ar fi o nouă majoritate care ar opri reformele, iar colaborarea PSD-AUR este o majoritate anti-reformistă, atunci lucrurilor stau altfel.

Dacă va veni un Guvern care va opri reformele atunci Comisia Europeană nu va putea să ne plătească cele 10 miliarde de euro”.