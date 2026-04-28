„În județul Dâmbovița, producția vegetală este orientată cu precădere către cereale boabe, cartofi, legume și fructe. Din acest punct de vedere, Dâmbovița se situează în categoria marilor producători ai țării. În județul Dâmbovița s-a realizat 8,6% din producția de legume a țării, și anume 180,8 mii tone, ceea ce ne-a dus pe locul întâi în țară. Deci, la legume suntem pe locul întâi. La fructe am produs 9,9% din producția de fructe a țării și suntem pe locul întâi în țară. Avem 134 mii de tone. La producția de cartofi am realizat 8,6% din producția de pe țară, 90,5 mii tone și avem locul 3 în țară”, a precizat Gabriela Neamțu.

Lider la legume, fructe și ouă

De asemenea, Dâmbovița ocupă locul întâi în ierarhia județelor la producția de ouă, cu o producție de 256 de milioane de bucăți.

Scădere semnificativă a efectivelor de animale

În schimb, numărul crescătorilor de animale a scăzut drastic în ultimii ani.

„Avem destul de puține animale față de cât aveam când am venit eu acum 30 de ani în statistică și anume am rămas cu 18,5 mii capete bovine, erau 156 de mii când am venit eu acum mulți ani (...). Deci, avem 18,5 mii capete bovine, 38 mii capete porcine, 76 de mii ovine și caprine și 2.750 de mii păsări”, a afirmat directorul executiv al Direcției Județene de Statistică Dâmbovița.

La nivel național, Dâmbovița ocupă locul 19 la producția totală de carne.

„Agricultura are o contribuție de 5,6% la valoarea adăugată brută a județului, având o valoare de 2.750,4 milioane lei în anul care a trecut, în scădere, în termeni reali, cu 13,5% față de anul precedent. Avem scădere, dar producția vegetală a scăzut cu 19,4%, iar producția animală a crescut cu 5,9%. Terenul agricol măsura 243.000 de hectare, din care 70,6% era teren arabil, 16% pășuni, 8,6% fânețe, 4,8% livezi și vii. Producția agricolă este reprezentată de cultura vegetală, care deține 72,2% din totalul producției agricole, și de creșterea animalelor, care deține 27,8%”, a mai spus directorul executiv al Direcției Județene de Statistică Dâmbovița.