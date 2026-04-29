Cu câteva ore înainte, Regele Charles a avut un discurs istoric în Congresul Statelor Unite, presărat cu aplauze repetate și ovații din partea parlamentarilor americani. Monarhul le-a cerut să dea dovadă de, citez, „o hotărâre de neclintit”, pentru apărarea Ucrainei.

Întâmpinați de Donald Trump și soția sa, cuplul regal s-a oprit pentru câteva fotografii înaintea cinei de gală. Melania a purtat o rochie din mătase roz pal, creată de Christian Dior, în timp ce regina Camilla a ales o rochie de seară roz intens, semnată Fiona Clare, accesorizată cu un un colier cu ametist și diamante, oferit inițial Reginei Victoria de către o fostă ducesă de Kent.

În aripa de est a Casei Albe, oaspeții de seamă au fost așteptați de 130 de invitați, printre ei directorul Apple - Tim Cook, celebrul jucător de golf Rory McIlroy și Jeff Bezos, șeful Amazon. Toți au ascultat discursurile Regelui Charles și ale președintelui american, presărate cu glume.

Donald Trump: ”Vreau să-l felicit pe Regele Charles pentru că a ținut un discurs fantastic astăzi în Congres. I-a făcut pe democrați să se ridice. Eu nu aș putea să fac asta niciodată. Nu mi-a venit să cred!".

Regele Charles: ”Nu pot să nu observ reamenajările aduse aripii de est, domnule președinte, după vizita dumneavoastră la Castelul Windsor anul trecut. Îmi pare rău să spun că noi, britanicii, am făcut propria noastră încercare de reamenajare imobiliară a Casei Albe în 1814".

Regele Charles i-a oferit lui Donald Trump clopotul unui submarin britanic

Regele Charles: „Ați comentat recent, domnule președinte, că dacă nu ar fi fost Statele Unite, țările europene ar vorbi germană. Îndrăznesc să spun că, dacă nu am fi fost noi, dumneavoastră ați fi vorbi franceză!”.

Apoi, tonul s-a schimbat temporar către un subiect mai serios: conflictul cu Iranul.

Donald Trump: „Charles este de acord cu mine, chiar mai mult decât mine. Nu-i vom permite niciodată acelui adversar să aibă o armă nucleară”.

Afirmație pe care Palatul Buckingham a vrut să o clarifice, spunând că regele este "conștient" de politica guvernului britanic de a se opune proliferării nucleare iraniene.

Dincolo de subiectul războiului din Iran, Trump și-a lăudat oaspeții regali și în discursul său a pus accent pe relația specială dintre Statele Unite și Regatul Unit.

Pe de altă parte, Regele Charles al III-lea i-a oferit liderului american un cadou special - clopotul original al unui submarin britanic din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Regele Charles: „Dacă vreodată veți avea nevoie să ne contactați... sunați-ne!”.

BBC, despre vizita regelui în SUA: ”Ofensivă de farmec regal”

Obiectivul regelui a fost să reducă tensiunile relației anglo-americane printr-o ofensivă de farmec regal, scrie BBC. Monarhul a reușit să destindă atmosfera și în Congresul american.

Regele Charles: „Când mă adresez parlamentarilor mei la Westminster, urmăm o tradiție străveche și luăm un membru al Parlamentului ostatic, ținându-l sau ținând-o la Palatul Buckingham până când eu mă întorc acolo în siguranță. Nu știu, domnule președinte, dacă azi, aici, s-a oferit vreun voluntar pentru acest rol”.

A fost pentru prima dată în ultimii 35 de ani când un rege britanic s-a adresat Congresului american.

Regele Charles: „Ne întâlnim într-o perioadă marcată de o mare incertitudine, într-o perioadă de conflicte, din Europa până în Orientul Mijlociu. Fie ca cele două țări ale noastre să se dedice din nou una celeilalte nu doar pentru beneficiul popoarelor noastre, ci al tuturor popoarelor din întreaga lume".

Citându-l pe fostul secretar de stat american Henry Kissinger, regele a vorbit despre parteneriatul atlantic și a amintit că singura dată când NATO s-a mobilizat în apărarea unui stat membru a fost după atacurile teroriste din 11 septembrie.

Regele Charles: „Astăzi, domnule Președinte al Camerei, aceeași hotărâre de neclintit este necesară pentru apărarea Ucrainei și poporului său foarte curajos”.

Cuplul regal ajunge miercuri la New York pentru a vizita Memorialul 11 septembrie 2001, iar joi va pleca spre teritoriul britanic Bermuda, din Oceanul Atlantic.