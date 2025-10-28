Noi imagini cu Archie și Lilibet, copiii prințului Harry și ai lui Meghan Markle. Cum au fost surprinși cei doi. VIDEO

28-10-2025 | 12:45
meghan markle si printul harry - 6
Profimedia

Meghan Markle și-a surprins fanii după ce a publicat pe Instagram un filmuleț de Halloween în care apar, pentru prima dată după mult timp, fețele copiilor Archie (6 ani) și Lilibet (4 ani).

Ioana Andreescu

Ducesa de Sussex i-a filmat pe cei mici alergând printr-o fermă de dovleci din apropierea casei lor din California, alături de Prințul Harry, potrivit The Sun.

Videoclipul, surprins într-o atmosferă de familie relaxată, îl arată pe Archie ajutându-și tatăl să scobească un dovleac, în timp ce Lilibet se joacă prin apropiere, îmbrăcată într-un pulover cu model de Halloween.

Imaginile au atras atenția fanilor, întrucât Harry și Meghan își protejează de obicei copiii și evită să le arate chipul în public. Ultima fotografie clară cu Lilibet fusese publicată în 2022, de ziua ei.

prințul harry
Prințul Harry ar fi avut o altercație fizică cu unchiul său, Prințul Andrew, în timpul unei reuniuni de familie

Momentul de familie a fost descris simplu de Meghan: „O duminică în familie.”

Guvernul Bolojan începe să taie din posturile și salariile ASF. ”Vor fi concediați oameni, desființate posturi”

Sursa: The Sun

