Într-un interviu acordat publicației Le Monde, șefa statului a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă „o strategie de supraviețuire ca stat democratic”, în contextul presiunilor exercitate de Rusia.

În acest cadru, Maia Sandu nu exclude nici scenariul reunificării cu România, pe care îl consideră o posibilă cale de accelerare a integrării europene.

Extinderea UE, esențială pentru securitatea regională

Lidera de la Chișinău pledează pentru extinderea Uniunii Europene către Republica Moldova, Ucraina și statele din Balcanii de Vest, apreciind că acest proces este crucial pentru consolidarea securității în regiune. Potrivit acesteia, o Europă extinsă ar putea răspunde mai eficient provocărilor geopolitice actuale.

Autoritățile moldovene și-au asumat pregătirea țării pentru aderare și lucrează activ în această direcție. Maia Sandu a evidențiat progresele deja realizate, dar a recunoscut că mai sunt pași importanți de parcurs.

„Au rămas reforme importante de finalizat, în special în domeniul justiției și al combaterii corupției, dar vom reuși să ne respectăm angajamentele”, a declarat președinta, menționând și existența unor condamnări în dosare de corupție.

Șefa statului și-a exprimat speranța că evoluțiile politice din Ungaria vor facilita deschiderea capitolelor de negociere pentru aderare. Totodată, ea a mulțumit Franței și președintelui Emmanuel Macron pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova în parcursul său european.

Scenarii alternative

Referindu-se la opțiunile alternative de aderare, Maia Sandu a indicat că este luată în calcul posibilitatea ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană.

„Aceasta este o soluție posibilă”, a punctat lidera de la Chișinău.

Maia Sandu a reiterat că unirea cu România ar putea reprezenta o garanție pentru menținerea Republicii Moldova în sfera valorilor democratice și pentru asigurarea păcii, mai ales în contextul regional actual.

Cu toate acestea, președinta a subliniat că subiectul nu a fost discutat cu liderii europeni și că, în prezent, nu există un sprijin majoritar în rândul populației pentru o astfel de decizie. Din acest motiv, prioritatea rămâne aderarea la Uniunea Europeană.

Reacții publice

Într-un interviu acordat jurnaliștilor britanici, Maia Sandu a declarat că ar vota în favoarea unirii în cazul organizării unui referendum pe această temă. Ea a argumentat că o eventuală reunificare ar putea consolida reziliența țării în fața amenințărilor externe.

Declarația a generat reacții puternice pe ambele maluri ale Prutului și a reaprins dezbaterea publică privind viitorul relațiilor dintre Republica Moldova și România.

Recent, într-un discurs susținut în Parlamentul Letoniei, Maia Sandu a făcut o paralelă între istoria Republicii Moldova și cea a Letoniei, evocând consecințele Pactului Ribbentrop–Molotov.

„Ceea ce este astăzi Republica Moldova a fost rupt din România”, a afirmat președinta, subliniind impactul profund al deciziilor geopolitice asupra destinelor naționale.