Invitați speciali: Medeea Marinescu, Marius Manole, Doru Cătănescu, Irina Sârbu, Tony Baboon, corul de copii Cantus Mundi, Little IMPRO, Alexandru Pribeagu, Challenge Arts și invitați surpriză.

Pentru realizarea filmului inspirat de romanul „PERICOL”, scris de Raluca Poenaru și publicat la Editura Arthur, echipa lansează o amplă campanie de strângere de fonduri, ce va fi prezentată în cadrul evenimentului. Publicul este încurajat să participe cu prime donații, asigurându-și astfel accesul la o tombolă cu premii surpriză!

Momentele artistice speciale vor fi realizate de suporteri ai proiectului „PERICOL”.

Copiii se vor putea bucura de un spectacol de teatru de improvizație cu trupa Little IMPRO, o lecție de jazz cu artista Irina Sârbu, o sesiune de beatbox cu Adrian Cîrciova (aka Tony Baboon), un mini-concert oferit de corul de copii Cantus Mundi, momente de pantomimă cu Alexandru Pribeagu, dans alături de copiii de la Challenge Arts.

Oferta de divertisment este completată de o serie de workshop-uri pentru copii (colaje, pantomimă), o zonă de testare în premieră a unui joc video, inclusiv cu detalii din culisele procesului de creare, de la design la programare, o expoziție de afișe ale filmelor clasice românești pentru copii, o școală virtuală de condus și multe alte activări interactive.

Momentele artistice vor beneficia de interpretare simultană în Limba Semnelor Române.

Locația este accesibilă persoanelor cu mobilitate redusă. Accesul este permis împreună cu animalele de companie, câini ghid și câini de asistență.

Intrarea este liberă, însă participarea la unele dintre activități presupune susținerea filmului cu o donație minimă recomandată.

Echipa filmului va fi prezentă pe toată durata evenimentului la întâlnirea cu copiii, părinții și bunicii interesați să descopere mai multe detalii despre proiectul „PERICOL”.

La eveniment, Agenția RH Casting va amenaja un mini-studio dedicat, unde participanții se pot înscrie direct pentru filmul „PERICOL” și își pot realiza fotografii profesionale pentru casting.

