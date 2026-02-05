Pentru eveniment, Margot a purtat un top tip corset cu imprimeu floral, blugi negri și botine cu toc. La plecarea din studiouri, Margot și-a pus un trench din piele neagră și a oferit autografe fanilor înainte de a urca în mașină, potrivit JustJared.

Mai târziu, în aceeași zi, Margot s-a schimbat într-o ținută care îi lăsa abdomenul la vedere, alăturându-se colegului de platou Jacob Elordi la o sesiune foto pentru film, organizată la Spencer House.

În film, Margot și Jacob, în vârstă de 28 de ani, îi interpretează pe Cathy și Heathcliff, a căror pasiune interzisă se transformă din romantică într-una intoxicantă, într-o poveste epică despre dorință, iubire și nebunie.