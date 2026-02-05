Drone tot mai sofisticate sunt folosite pentru aceste misiuni și unele reușesc să înșele vigilența gardienilor. Polițiștii se declară depășiți de situație. Directorii închisorilor cer de la Guvern fonduri suplimentare pentru a instala geamuri securizate, dar și pentru măsuri sporite de securitate.

Postul Sky News a obținut imagini filmate de un deținut, cu o dronă care transporta un pachet în curtea unei închisori din Manchester. Dispozitivul a fost doborât, iar coletul – preluat de gardieni. Însă conducerea penitenciarului avertizează că asemenea cazuri s-au înmulțit periculos.

Rob Knight, guvernatorul închisorii HMP Manchester: „Am prins deținuți care aveau la ei cuțite în stil Rambo. Am găsit inclusiv o macetă în închisoare, plus tot felul de bricege artizanale”.

Directorul închisorii de înaltă securitate din Manchester spune că astfel de livrări ilegale – operate până de curând de indivizi – sunt gestionate acum de grupări organizate.

Rob Knight, guvernatorul închisorii HMP Manchester: „S-a trecut de la situația unor tineri care acționau independent sau a unor infractori locali dezorganizați, la grupări care acum sunt specializate în asta, concentrate pe această activitate și care câștigă mulți bani din ea. Acționează în toată țara pentru a păcăli sistemele noastre”.

Mollie Malone, corespondent Sky News: „Aceasta se presupune că este una dintre cele mai sigure închisori din Marea Britanie. Însă inspectorul-șef al penitenciarelor spune că instituția a lăsat spațiul aerian de deasupra clădirilor în mâinile bandelor de infractori, care aduc în închisoare droguri și arme cu ajutorul dronelor. Iar asta reprezintă un pericol pentru securitatea națională”.

Și polițiștii care au misiunea de a păzi exteriorul închisorii spun că sunt depășiți de situație.

Lewis Hughes, detectiv-șef superintendent în cadrul Poliției Greater Manchester: „Nu putem păzi spațiul aerian. Poți opri un vehicul în deplasare, poți să oprești pe cineva care pătrunde în închisoare ca vizitator și să îl verifici. Însă e mult mai greu să oprești o dronă să nu treacă de zidurile închisorii, mai ales dacă nu ai idee unde este poziționat operatorul ei”.

Între aprilie 2024 și martie 2025, au fost înregistrate peste 1700 de situații în care dronele au încercat – ori chiar au reușit – să pătrundă în penitenciare din Anglia și Țara Galilor. Este o creștere de 43% față de anul precedent.