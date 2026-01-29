Margot Robbie, apariție spectaculoasă la premiera filmului „La Răscruce de Vânturi”. GALERIE FOTO

Margot Robbie a atras toate privirile pe covorul roșu la premiera din Los Angeles a filmului „Wuthering Heights” („La Răscruce de Vânturi”), miercuri seară, aducând un omagiu unei legende de la Hollywood într-un mod dramatic.
Robbie, care o interpretează pe Catherine Earnshaw în filmul regizat de Emerald Fennell, a atras atenția cu un singur accesoriu: colierul iconic Taj Mahal al lui Elizabeth Taylor. Pandantivul în formă de inimă — cu diamantul Taj Mahal montat într-un colier Cartier — a fost celebru drept cadoul oferit de soțul actriței, Richard Burton, la împlinirea a 40 de ani, potrivit Page Six.

Un omagiu adus lui Elizabeth Taylor

Montată în jad și completată cu un lanț personalizat din aur, rubine și diamante, bijuteria este considerată o piesă emblematică a pasiunii. Inscripția persană gravată pe colier spune: „Dragostea este veșnică”. Robbie a completat ținuta cu cercei cu diamante creați special de bijutierul celebrităților Lorraine Schwartz, o apropiată a lui Elizabeth Taylor. Cerceii tip candelabru includ 38 de carate de diamante cu tăietură veche, montate în aur.

În ceea ce privește vestimentația, actrița a purtat o rochie Schiaparelli spectaculoasă, în nuanțe de roșu intens și negru, alcătuită dintr-un corset negru din dantelă, fără bretele, și o fustă amplă, evazată, în tonuri de negru și roșu.

Sursa: pagesix.com

