Maximele pleacă de la 1...2 grade în extremitatea sudică a Olteniei și ajung la 16 grade în Banat și în Crișana. Avem, însă, o zi mohorâtă, cu înnorări, precipitații destul de abundente și un vânt insistent în unele zone.

În Dobrogea și Bărăgan avem atmosferă închisă. O să plouă pe arii extinse, se intensifică și vântul, dar se încălzește și temperaturile urcă până la 9 grade după prânz.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim tot vreme închisă și mai caldă decât miercuri. La Galați și la Brăila se ating 8 grade. Apar și pe-aici precipitații: ploi în zonele joase și ninsori la altitudini mari. Vântul prinde putere, iar pe crestele Carpaților de Curbură va fi viscol puternic.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina urmează tot o zi mohorâtă, cu temperaturi în creștere. La amiază, la Vaslui se ating 7 grade. Nu prea vedem soarele, o să plouă pe suprafețe extinse, iar vântul agită atmosfera cu viteze de 55 km/h.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem scurte perioade însorite. Vin și pe-aici câteva ploi, dar pe spații mai mici. Se face foarte cald pentru începutul lunii februarie, iar temperaturile urcă până la 13 grade.

În ținuturile vestice găsim tot vreme schimbătoare: înnorări din când în când, poate și câțiva stropi de ploaie. Vântul rămâne insistent și suflă cu 60 km/h, iar maximele ajung la 15, poate chiar 16 grade – valori mai potrivite pentru luna aprilie.

Se încălzește și în zona Transilvaniei, pe unde avem temperaturi de la 7 grade la Miercurea Ciuc până la 12 grade la Târgu Mureș. Cerul rămâne acoperit și o să plouă. Pe crestele Meridionalilor, însă, o să ningă, iar vântul va viscoli ninsoarea cu rafale de 100 km/h.

În Oltenia înnorările persistă toată ziua. Vin mai multe reprize de ploaie în toată provincia, iar maximele ajung la 7 grade în zonele deluroase. În extremitatea sudică a regiunii, însă, temperaturile se opresc la 1 grad cu plus – cele mai mici valori din țară.

Atmosferă mohorâtă găsim și în sudul României. Pe-aici vin ploi abundente, iar în dealurile Munteniei se pot strânge 25 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul nu pune probleme, iar în Lunca Dunării termometrele vor indica în jur de 7 grade.

În București vremea continuă să se încălzească, iar la amiază se ating 7...8 grade. Cerul rămâne acoperit, o să plouă, iar vântul va fi destul de activ. La noapte înnorările persistă, mai vin câteva ploi, iar minima ajunge la 4 grade – cât ar trebui să fie în timpul zilei.

La munte găsim atmosferă închisă, cu precipitații sub toate formele – mai abundente în estul Meridionalilor și în Carpații de Curbură. În aceste masive, dar și în Munții Banatului, la altitudini mari vântul viscolește ninsoarea cu rafale de 100 km/h. Temperaturile scad în masivele sudice, dar în rest se mai încălzește.