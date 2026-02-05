Trei mii de locuitori au fost evacuați din calea viiturilor. Școlile, dar și zeci de șosele au fost închise. Furtuna a perturbat și traficul feroviar.

Meteorologii spanioli au emis coduri roșii si portocalii de vânt și ploi abundente în provinciile Sevilla, Cadiz și Malaga.

În zonele unde a plouat abundent și lunile trecute pot să cadă și 200 de litri de apă pe metru pătrat. Șase râuri amenință să iasă din matcă.

Atenţionare de călătorie MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania, în Andaluzia, că Agenţia meteorologică locală - AEMET a emis pentru miercuri şi joi un cod roşu de condiţii meteorologice nefavorabile, intensificări ale vântului de până la 100 km/h şi ploi în cantităţi semnificativ, în provinciile Sevilla şi Cadiz şi cod portocaliu de vânt puternic în provincia Malaga.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Sevilla: +34954233243, +34954230947, +34954624053 apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al Consulatului General al României la Sevilla: + 34648212169.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet www.meteoalarm.org, sevilla.mae.ro/contact, www.mae.ro şi reaminteşte că românii care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Peninsula Iberică se află în prima linie în ceea ce priveşte dereglările climatice, înregistrând de mai mulţi ani valuri de căldură din ce în ce mai lungi şi episoade de ploi abundente din ce în ce mai frecvente, adeseori devastatoare.

În Spania, regiunea sudică Andaluzia este afectată începând de miercuri de precipitaţii descrise ca fiind "excepţionale" de către AEMET, agenţia naţională de meteorologie din această ţară, care a evocat riscul unor "posibile alunecări de teren, inundaţii şi viituri".

"Solurile sunt foarte saturate, râurile transportă deja multă apă şi se pot produce viituri foarte, foarte importante", a avertizat pe reţeaua de socializare X purtătorul de cuvânt al AEMET, Ruben del Campo.

O "alertă roşie", cel mai înalt nivel de avertizare, a fost emisă în zonele Cadiz şi Ronda şi pentru mai multe zone din împrejurimi.

"Cel mai rău dintre scenarii"

"A fost o noapte extrem de intensă", a declarat la televiziunea publică TVE Carlos Garcia, primarul micului oraş Grazalema, care a afirmat că, după miezul nopţii, precipitaţii de 180 de litri de apă pe metru pătrat au căzut în acea regiune.

Până în acest moment, peste 3.000 de persoane au fost evacuate ca măsură de precauţie, potrivit serviciilor de salvare, iar majoritatea şcolilor - cu excepţia celor din provincia Almeria, în extremitatea estică a regiunii - au fost închise de autorităţile locale, în timp ce deplasările sunt ferm nerecomandate.

Aceste măsuri sunt "foarte eficiente", au declarat serviciile de salvare regionale pe reţeaua de socializare X, considerând totuşi că "cel mai rău dintre scenariile avute în vedere" este pe cale să se desfăşoare.

Traficul feroviar din regiunea andaluză a fost de asemenea suspendat aproape în totalitate, a anunţat Renfe, operatorul naţional feroviar din Spania.

Încă de marţi, cu o zi înaintea acestui nou episod ploios, preşedintele regiunii Andaluzia, Juan Manuel Moreno, a îndemnat populaţia la o "prudenţă extremă", cu puţin timp înainte de anunţul despre trimiterea în teritoriu a militarilor din unitatea specială de salvare din cadrul armatei (UME) pentru a sprijini autorităţile locale.

Spania rămâne încă marcată de inundaţiile catastrofale din octombrie 2024, care au făcut peste 230 de morţi, în principal în regiunea Valencia.

Alunecări de teren, copaci prăbuşiţi

Portugalia vecină, lovită în ultimele săptămâni de mai multe furtuni succesive, se confruntă şi ea cu furtuna Leonardo, ale cărei efecte ar trebui să se facă simţite până sâmbătă, potrivit Institutului Naţional al Mării şi Atmosferei (IPMA).

Instituţia mai sus menţionată se aşteaptă la "precipitaţii persistente şi, uneori, puternice", dar şi la "căderi de zăpadă, vânturi intense şi o puternică agitaţie maritimă".

Miercuri, la ora locală 08:00, serviciile de salvare au fost solicitate pentru a interveni în aproape 200 de incidente, în principal inundaţii urbane, căderi de copaci şi alunecări de teren, care nu au făcut însă victime omeneşti, nici nu au provocat pagube materiale de amploare, potrivit unui bilanţ întocmit de Protecţia Civilă.

Regiunile cele mai afectate au fost Lisabona şi periferia sa, precum şi Algarve din sudul ţării.

Tot litoralul portughez a fost plasat sub incidenţa unei alerte portocalii, pe lângă anumite regiuni din nordul şi centrul Portugaliei.

Potrivit celui mai recent buletin al Agenţiei meteorologice portugheze, publicat marţi seară, perioada de maximă intensitate a ploilor şi a vânturilor este prevăzută pentru noaptea de miercuri spre joi. Apoi, după o relativă acalmie aşteptată vineri, condiţiile meteo ar trebui să se înrăutăţească din nou pe parcursul zilei de sâmbătă.

Portugalia abia îşi revenise după furtuna Kristin, care a făcut săptămâna trecută cinci morţi şi aproximativ 400 de răniţi.