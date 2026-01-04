Legătura neașteptată dintre Leonardo Di Caprio și operațiunea militară americană din Venezuela

Stiri Mondene
04-01-2026 | 10:53
di caprio
Captură ”One Battle After Another”

Leonardo Di Caprio a lipsit de la Palm Springs International Film Awards pe fondul acţiunii militare a administraţiei Trump în Venezuela.

autor
Cristian Anton

Variety a anunţat că DiCaprio, în vârstă de 51 de ani, nu poate participa la ceremonia de decernare a premiilor din Palm Springs, California, unde urma să primească premiul Desert Palm Achievement Award pentru performanţa sa din cel mai recent film, One Battle After Another.

Câştigătorul premiului Oscar nu a putut părăsi St. Barths - unde a fost fotografiat în vacanţă alături de vedete, printre care iubita sa Vittoria Ceretti, Tom Brady, Jeff Bezos şi Lauren Sanchez - din cauza restricţiilor aeriene din Caraibe, ca urmare a conflictului dintre SUA şi Venezuela.

Leonardo DiCaprio nu poate fi prezent în această seară din cauza unor perturbări neaşteptate ale traficului aerian şi a restricţiilor de zbor”, a declarat pentru Variety un purtător de cuvânt al Festivalului Internaţional de Film de la Palm Springs.

„Deşi ne va lipsi să sărbătorim alături de el, suntem onoraţi să îi recunoaştem munca excepţională şi contribuţiile durabile aduse cinematografiei”, se mai arată în comunicat. „Talentul şi dedicarea sa pentru meserie continuă să ne inspire, şi suntem încântaţi să îl sărbătorim în această seară cu premiul Desert Palm Achievement Award”.

Citește și
Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio a dezvăluit motivul pentru care își acoperă fața atunci când este în public

Nominalizat la premiile Critics Choice Awards și Golden Globe

Aeroportul Internaţional Palm Springs a emis sâmbătă o declaraţie în care anunţa că zborurile de decolare erau suspendate.

„O problemă legată de controlul traficului aerian al FAA afectează astăzi spaţiul aerian din sudul Californiei”, se arată în declaraţie. „Aeronavele au putut ateriza, deşi unele zboruri au fost deviate, şi sunt aşteptate întârzieri. Această situaţie nu este specifică aeroportului PSP şi afectează mai multe aeroporturi din sudul Californiei”.

DiCaprio a jucat alături de Chase Infiniti, Teyana Taylor, Benicio del Toro, Sean Penn, Regina Hall şi alţii în ”One Battle After Another”, o comedie neagră scrisă şi regizată de Paul Thomas Anderson.

După ceremonia de decernare a premiilor de la Palm Springs, DiCaprio este nominalizat la categoria „Cel mai bun actor” la Critics Choice Awards, duminică, şi la categoria „Cea mai bună interpretare masculină într-un film – musical sau comedie” la Golden Globe Awards, pe 11 ianuarie.

PROTEVELION 2026. Muzică, dans și distracție de neuitat la PRO TV, de la ora 20:00. Artiștii care vor face mega atmosferă

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, atac, festival, film, venezuela, leonardo dicaprio, lipsa,

Dată publicare: 04-01-2026 10:53

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Citește și...
Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio” limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio” limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO

Leonardo DiCaprio și Vittoria Ceretti se pregătesc de Crăciun. Cuplul a fost surprins în New York City, făcând cumpărături pentru câteva articole luxoase, alături de membri ai familiei.

Leonardo DiCaprio a dezvăluit motivul pentru care își acoperă fața atunci când este în public
Stiri Mondene
Leonardo DiCaprio a dezvăluit motivul pentru care își acoperă fața atunci când este în public

Leonardo DiCaprio a dezvăluit recent motivul pentru care preferă să își acopere fața în public. Celebrul actor în vârstă de 51 de ani a fost numit „Entertainer of the Year” de revista TIME.

Leonardo DiCaprio împlinește 51 de ani. De la copilul cu vise mari la starul care a cucerit Hollywood-ul. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Leonardo DiCaprio împlinește 51 de ani. De la copilul cu vise mari la starul care a cucerit Hollywood-ul. GALERIE FOTO

Leonardo DiCaprio, recunoscut la nivel mondial pentru diversitatea și calitatea rolurilor sale de pe marele ecran, s-a născut pe 11 noiembrie 1974, în Los Angeles, California, potrivit imdb.com.

Leonardo DiCaprio, omagiu emoționant pentru Diane Keaton: „A fost unică, briliantă și autentică”
Stiri Mondene
Leonardo DiCaprio, omagiu emoționant pentru Diane Keaton: „A fost unică, briliantă și autentică”

Leonardo DiCaprio i-a adus un omagiu actriței Diane Keaton, după vestea morții acesteia la vârsta de 79 de ani. Actorul a scris un mesaj emoționant pe Instagram, amintindu-și de colega sa din filmul Marvin’s Room.

Jeff Bezos și Lauren Sánchez, cină romantică în Ibiza alături de Leonardo DiCaprio și de partenera lui. Cum au fost surprinși
Stiri Mondene
Jeff Bezos și Lauren Sánchez, cină romantică în Ibiza alături de Leonardo DiCaprio și de partenera lui. Cum au fost surprinși

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, și fosta jurnalistă Lauren Sánchez au fost surprinși duminică seara, în Ibiza, alături de actorul Leonardo DiCaprio și de partenera lui, Vittoria Ceretti, relatează Daily Mail.

Recomandări
„Operațiunea Rezolvare Absolută”: Cum să răstorni un regim în 5 ore. Trădarea lui Maduro și ferocitatea atacului SUA
Stiri externe
„Operațiunea Rezolvare Absolută”: Cum să răstorni un regim în 5 ore. Trădarea lui Maduro și ferocitatea atacului SUA

Maduro a fost trădat de un membru al cercului său intim, înainte ca SUA să dezlănțuie „Operațiunea Rezolvare Absolută”, un atac de o ferocitate și forță ieșite din comun. Liderul Venezuelei a fost capturat înainte de a se refugia într-o cameră blindată.  

Ninsorile și lapovița se extind în mare parte din țară. Cod galben și portocaliu emis de meteorologi
Vremea
Ninsorile și lapovița se extind în mare parte din țară. Cod galben și portocaliu emis de meteorologi

Ninsorile vor continua și în următoarele zile și se vor extinde în mare parte din țară. Meteorologii au emis o avertizare precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte, valabilă până marți.

Data la care Bolojan ”speră” ca CCR să decidă pe pensia magistraților. Va crește vârsta de pensionare și în alte domenii
Stiri Politice
Data la care Bolojan ”speră” ca CCR să decidă pe pensia magistraților. Va crește vârsta de pensionare și în alte domenii

Premierul Ilie Bolojan afirmă că la Curtea Constituţională s-a creat "o minoritate de blocaj" în privinţa luării unei decizii pe tema pensiilor magistraţilor, punctând că e vorba de o problemă "care ţine de o minimă justeţe socială".

Top citite
1 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop săptămâna 5-11 ianuarie 2026. Tensiuni, oportunități și decizii importante pentru zodii
2 mancare sanatoasa de dieta
Shutterstock
Stiri Sanatate
Dieta Cerin: cum funcționează, reguli clare și ce rezultate poți obține în 7 zile
3 Uniunea Europeana
Getty
Stiri actuale
Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Ianuarie 2026

02:17:14

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28