Legătura neașteptată dintre Leonardo Di Caprio și operațiunea militară americană din Venezuela

Leonardo Di Caprio a lipsit de la Palm Springs International Film Awards pe fondul acţiunii militare a administraţiei Trump în Venezuela.

Variety a anunţat că DiCaprio, în vârstă de 51 de ani, nu poate participa la ceremonia de decernare a premiilor din Palm Springs, California, unde urma să primească premiul Desert Palm Achievement Award pentru performanţa sa din cel mai recent film, One Battle After Another.

Câştigătorul premiului Oscar nu a putut părăsi St. Barths - unde a fost fotografiat în vacanţă alături de vedete, printre care iubita sa Vittoria Ceretti, Tom Brady, Jeff Bezos şi Lauren Sanchez - din cauza restricţiilor aeriene din Caraibe, ca urmare a conflictului dintre SUA şi Venezuela.

„Leonardo DiCaprio nu poate fi prezent în această seară din cauza unor perturbări neaşteptate ale traficului aerian şi a restricţiilor de zbor”, a declarat pentru Variety un purtător de cuvânt al Festivalului Internaţional de Film de la Palm Springs.

„Deşi ne va lipsi să sărbătorim alături de el, suntem onoraţi să îi recunoaştem munca excepţională şi contribuţiile durabile aduse cinematografiei”, se mai arată în comunicat. „Talentul şi dedicarea sa pentru meserie continuă să ne inspire, şi suntem încântaţi să îl sărbătorim în această seară cu premiul Desert Palm Achievement Award”.

Nominalizat la premiile Critics Choice Awards și Golden Globe

Aeroportul Internaţional Palm Springs a emis sâmbătă o declaraţie în care anunţa că zborurile de decolare erau suspendate.

„O problemă legată de controlul traficului aerian al FAA afectează astăzi spaţiul aerian din sudul Californiei”, se arată în declaraţie. „Aeronavele au putut ateriza, deşi unele zboruri au fost deviate, şi sunt aşteptate întârzieri. Această situaţie nu este specifică aeroportului PSP şi afectează mai multe aeroporturi din sudul Californiei”.

DiCaprio a jucat alături de Chase Infiniti, Teyana Taylor, Benicio del Toro, Sean Penn, Regina Hall şi alţii în ”One Battle After Another”, o comedie neagră scrisă şi regizată de Paul Thomas Anderson.

După ceremonia de decernare a premiilor de la Palm Springs, DiCaprio este nominalizat la categoria „Cel mai bun actor” la Critics Choice Awards, duminică, şi la categoria „Cea mai bună interpretare masculină într-un film – musical sau comedie” la Golden Globe Awards, pe 11 ianuarie.

