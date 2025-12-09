Leonardo DiCaprio a dezvăluit motivul pentru care își acoperă fața atunci când este în public

Leonardo DiCaprio a dezvăluit recent motivul pentru care preferă să își acopere fața în public. Celebrul actor în vârstă de 51 de ani a fost numit „Entertainer of the Year” de revista TIME.

Într-un interviu acordat recent, DiCaprio a vorbit despre provocarea de a echilibra statutul de vedetă foarte cunoscută cu dorința de intimitate, scrie Daily Mail.

„Este un echilibru pe care îl gestionez întreaga mea viață de adult”, a mărturisit el, „și încă nu mă consider expert. Filosofia mea simplă este să ieși în public doar atunci când ai ceva de spus sau de arătat. În rest, pur și simplu dispari cât de mult poți.”

„Mă gândeam: ‘OK, cum pot avea o carieră lungă? Pentru că iubesc ceea ce fac, iar cel mai bun mod de a o face este să stau cât mai departe de ochii oamenilor.’”

Răspunsul său explică de ce, în general, DiCaprio își ascunde identitatea atunci când apare în public. Starul hollywoodian este aproape întotdeauna văzut purtând șapcă și mască, pentru a-și proteja intimitatea.

El a început să poarte masca de față în timpul pandemiei de COVID-19 și a integrat-o de atunci în ținutele sale zilnice. Accesoriile au devenit atât de obișnuite încât nici măcar o nuntă plină de vedete nu l-a împiedicat să-și poarte șapca fidelă.

La nunta lui Jeff Bezos cu Lauren Sanchez, la începutul acestui an, DiCaprio a fost fotografiat cu șapca trasă peste față în timp ce părăsea hotelul, îmbrăcat într-un frac.

Totuși, atunci când obligațiile o cer, el își dă jos măștile pentru evenimentele publice legate de proiectele sale profesionale.

Starul a atins apogeul faimei acum aproape 30 de ani, interpretând rolul pasagerului de clasa a treia, Jack Dawson, în Titanic.

