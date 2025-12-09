Leonardo DiCaprio a dezvăluit motivul pentru care își acoperă fața atunci când este în public

Stiri Mondene
09-12-2025 | 10:22
Leonardo DiCaprio
IMAGO

Leonardo DiCaprio a dezvăluit recent motivul pentru care preferă să își acopere fața în public. Celebrul actor în vârstă de 51 de ani a fost numit „Entertainer of the Year” de revista TIME.

autor
Mihaela Ivăncică

Într-un interviu acordat recent, DiCaprio a vorbit despre provocarea de a echilibra statutul de vedetă foarte cunoscută cu dorința de intimitate, scrie Daily Mail.

„Este un echilibru pe care îl gestionez întreaga mea viață de adult”, a mărturisit el, „și încă nu mă consider expert. Filosofia mea simplă este să ieși în public doar atunci când ai ceva de spus sau de arătat. În rest, pur și simplu dispari cât de mult poți.”

„Mă gândeam: ‘OK, cum pot avea o carieră lungă? Pentru că iubesc ceea ce fac, iar cel mai bun mod de a o face este să stau cât mai departe de ochii oamenilor.’”

Citește și
Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio, omagiu emoționant pentru Diane Keaton: „A fost unică, briliantă și autentică”
Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio

Răspunsul său explică de ce, în general, DiCaprio își ascunde identitatea atunci când apare în public. Starul hollywoodian este aproape întotdeauna văzut purtând șapcă și mască, pentru a-și proteja intimitatea.

El a început să poarte masca de față în timpul pandemiei de COVID-19 și a integrat-o de atunci în ținutele sale zilnice. Accesoriile au devenit atât de obișnuite încât nici măcar o nuntă plină de vedete nu l-a împiedicat să-și poarte șapca fidelă.

La nunta lui Jeff Bezos cu Lauren Sanchez, la începutul acestui an, DiCaprio a fost fotografiat cu șapca trasă peste față în timp ce părăsea hotelul, îmbrăcat într-un frac.

Totuși, atunci când obligațiile o cer, el își dă jos măștile pentru evenimentele publice legate de proiectele sale profesionale.

Starul a atins apogeul faimei acum aproape 30 de ani, interpretând rolul pasagerului de clasa a treia, Jack Dawson, în Titanic.

Sursa: Daily Mail

Etichete: leonardo dicaprio,

Dată publicare: 09-12-2025 09:36

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Citește și...
Leonardo DiCaprio împlinește 51 de ani. De la copilul cu vise mari la starul care a cucerit Hollywood-ul. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Leonardo DiCaprio împlinește 51 de ani. De la copilul cu vise mari la starul care a cucerit Hollywood-ul. GALERIE FOTO

Leonardo DiCaprio, recunoscut la nivel mondial pentru diversitatea și calitatea rolurilor sale de pe marele ecran, s-a născut pe 11 noiembrie 1974, în Los Angeles, California, potrivit imdb.com.

Leonardo DiCaprio, omagiu emoționant pentru Diane Keaton: „A fost unică, briliantă și autentică”
Stiri Mondene
Leonardo DiCaprio, omagiu emoționant pentru Diane Keaton: „A fost unică, briliantă și autentică”

Leonardo DiCaprio i-a adus un omagiu actriței Diane Keaton, după vestea morții acesteia la vârsta de 79 de ani. Actorul a scris un mesaj emoționant pe Instagram, amintindu-și de colega sa din filmul Marvin’s Room.

Jeff Bezos și Lauren Sánchez, cină romantică în Ibiza alături de Leonardo DiCaprio și de partenera lui. Cum au fost surprinși
Stiri Mondene
Jeff Bezos și Lauren Sánchez, cină romantică în Ibiza alături de Leonardo DiCaprio și de partenera lui. Cum au fost surprinși

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, și fosta jurnalistă Lauren Sánchez au fost surprinși duminică seara, în Ibiza, alături de actorul Leonardo DiCaprio și de partenera lui, Vittoria Ceretti, relatează Daily Mail.

Cum s-a încheiat „nunta secolului” la Veneția. Ținuta ieșită din comun purtată de Leonardo DiCaprio la eveniment
Stiri externe
Cum s-a încheiat „nunta secolului” la Veneția. Ținuta ieșită din comun purtată de Leonardo DiCaprio la eveniment

La Veneția, cea mai mediatizată nuntă a anului s-a încheiat cu o petrecere organizată într-un fost șantier naval medieval.  

Recomandări
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”
Alegeri locale 2025
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”

PNL și premierul Ilie Bolojan ies mai puternici din aceste alegeri, în vreme ce marele pierzător ar fi PSD, al cărui candidat s-a clasat pe locul 3.

„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026
Stiri Economice
„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

Salariile bugetarilor ar putea fi înghețate anul viitor, spun surse guvernamentale. Asta ar însemna ca lefurile a peste un milion de angajați de la stat să rămână pe loc din pricina crizei bugetare.

Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată
Stiri actuale
Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată

Două șosele importante din țară sunt amenințate de ploile din ultima perioadă. O alunecare de teren s-a produs pe drumul expres Craiova-Pitești, iar o alta pune în pericol DN1, în zona Comarnic.

Top citite
1 Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi
Stiri Justitie
Călin Georgescu, la Judecătoria Sector 1. Instanța decide azi asupra controlului judiciar în dosarul de propagandă legionară
2 cautare internet
Shutterstock
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
3 craciun brad cadouri
Shutterstock
Stiri Diverse
Top idei de cadouri sub 100 de lei pentru Crăciun 2025. Peste 50 de propuneri pentru orice persoană
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Decembrie 2025

54:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 08 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28