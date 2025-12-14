Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio” limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
14-12-2025 | 20:34
DiCaprio
Getty Images

Leonardo DiCaprio și Vittoria Ceretti se pregătesc de Crăciun. Cuplul a fost surprins în New York City, făcând cumpărături pentru câteva articole luxoase, alături de membri ai familiei.

autor
Claudia Alionescu

DiCaprio și Ceretti au fost văzuți ieșind dintr-un magazin Prada din New York, fiind însoțiți de mama și fratele Vittoriei, Francesca și Guglielmo, relatează hola.com.

Vittoria Cernetti Vittoria Cernetti
Vittoria Cernetti Vittoria Cernetti
Vittoria Cernetti Vittoria Cernetti
Vittoria Cernetti Vittoria Cernetti
Vittoria Cernetti Vittoria Cernetti
Vittoria Cernetti Vittoria Cernetti
Vittoria Cernetti Vittoria Cernetti
Vittoria Cernetti Vittoria Cernetti
Vittoria Cernetti Vittoria Cernetti
Vittoria Cernetti Vittoria Cernetti
Vittoria Cernetti 2 Vittoria Cernetti 2
Vittoria Cernetti 2 Vittoria Cernetti 2
Vittoria Cernetti 2 Vittoria Cernetti 2
Vittoria Cernetti 2 Vittoria Cernetti 2
Vittoria Cernetti 2 Vittoria Cernetti 2
Vittoria Cernetti 2 Vittoria Cernetti 2
Vittoria Cernetti 2 Vittoria Cernetti 2
Vittoria Cernetti 2 Vittoria Cernetti 2
Vittoria Cernetti 2 Vittoria Cernetti 2
DiCaprio DiCaprio

DiCaprio a părăsit magazinul purtând o geacă puffer Prada neagră, pantaloni maro cu imprimeu camuflaj și adidași albi.

( POZE AICI)

Citește și
leonardo dicaprio
Leonardo DiCaprio împlinește 51 de ani. De la copilul cu vise mari la starul care a cucerit Hollywood-ul. GALERIE FOTO

Ținuta a fost completată de clasica lui șapcă neagră și de un pulover pe care îl avea în mână.

Ceretti a fost fotografiată purtând o haină de blană maro, o șapcă, blugi și adidași negri.

Ea a ieșit din magazin cu mai multe pungi mari Prada.

Fratele ei a fost, de asemenea, văzut ținând câteva pungi de cumpărături, paparazzii surprinzându-l ieșind din magazin cu o țigară atârnându-i din gură.

O clădire emblematică din Timișoara, salvată de la distrugere după proteste masive: „Era o ruină”

Sursa: Hola

Etichete: femeie, model, varsta, limita, DiCaprio,

Dată publicare: 14-12-2025 20:21

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
Citește și...
Leonardo DiCaprio a dezvăluit motivul pentru care își acoperă fața atunci când este în public
Stiri Mondene
Leonardo DiCaprio a dezvăluit motivul pentru care își acoperă fața atunci când este în public

Leonardo DiCaprio a dezvăluit recent motivul pentru care preferă să își acopere fața în public. Celebrul actor în vârstă de 51 de ani a fost numit „Entertainer of the Year” de revista TIME.

Leonardo DiCaprio împlinește 51 de ani. De la copilul cu vise mari la starul care a cucerit Hollywood-ul. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Leonardo DiCaprio împlinește 51 de ani. De la copilul cu vise mari la starul care a cucerit Hollywood-ul. GALERIE FOTO

Leonardo DiCaprio, recunoscut la nivel mondial pentru diversitatea și calitatea rolurilor sale de pe marele ecran, s-a născut pe 11 noiembrie 1974, în Los Angeles, California, potrivit imdb.com.

Recomandări
A cincea seară de proteste în Capitală și marile orașe. Românii cer demisia Liei Savonea și schimbări în sistemul de justiție
Stiri actuale
A cincea seară de proteste în Capitală și marile orașe. Românii cer demisia Liei Savonea și schimbări în sistemul de justiție

În Capitală, a fost organizat marșul „Împreună pentru justiție”. Este cea de a cincea seară în care locuitorii din București și marile orașe ies în stradă pentru a cere reforme în justiție.

Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie după contaminarea apei cu bacterii. Unii pacienți, redirecționați
Stiri actuale
Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie după contaminarea apei cu bacterii. Unii pacienți, redirecționați

Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie, după ce, în urmă cu două zile, s-a aflat că apa este contaminată cu bacterii. Până acum, 24 de pacienți au fost redirecționați către alte unități sanitare din județ, dar și din țară.

Patru studenți din România învață la Universitatea Brown unde a avut loc atacul armat. Reacția lui Donald Trump după incident
Stiri actuale
Patru studenți din România învață la Universitatea Brown unde a avut loc atacul armat. Reacția lui Donald Trump după incident

Doi studenți au fost uciși, iar alte nouă persoane au fost rănite, după un atac cu armă de foc petrecut în campusul unei dintre cele mai prestigioase universități americane - Brown, din Rhode Island.

Top citite
1 inghetata
Shutterstock
Stiri Diverse
Diferențele dintre gelato, sorbet și înghețată. Ce desert să alegi și de ce
2 inima
Shutterstock
Doctor de bine
Arterele carotide pot preveni un AVC. Evaluarea ecografică depistează rapid îngustările periculoase
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 14 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care urmează să-și refacă mariajul
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 14 Decembrie 2025

02:32:14

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28