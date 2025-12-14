Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio” limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO

Leonardo DiCaprio și Vittoria Ceretti se pregătesc de Crăciun. Cuplul a fost surprins în New York City, făcând cumpărături pentru câteva articole luxoase, alături de membri ai familiei.

DiCaprio și Ceretti au fost văzuți ieșind dintr-un magazin Prada din New York, fiind însoțiți de mama și fratele Vittoriei, Francesca și Guglielmo, relatează hola.com.

DiCaprio a părăsit magazinul purtând o geacă puffer Prada neagră, pantaloni maro cu imprimeu camuflaj și adidași albi.

Ținuta a fost completată de clasica lui șapcă neagră și de un pulover pe care îl avea în mână.

Ceretti a fost fotografiată purtând o haină de blană maro, o șapcă, blugi și adidași negri.

Ea a ieșit din magazin cu mai multe pungi mari Prada.

Fratele ei a fost, de asemenea, văzut ținând câteva pungi de cumpărături, paparazzii surprinzându-l ieșind din magazin cu o țigară atârnându-i din gură.

